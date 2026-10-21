Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Meclis'te son durum ne?

Kademeli emeklilik gündeminde, belirli sigortalı grupları için aranan prim gün sayısının düşürülmesine yönelik talepler de dikkat çekiyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın TBMM'ye sunduğu kanun teklifiyle emeklilikte prim şartlarının değiştirilmesi konusu yeniden gündeme taşınırken, 9 bin gün olan prim yükümlülüğünün 7 bin 200 güne çekilmesi önerisi de çalışanlar tarafından yakından izleniyor.

Bununla birlikte, söz konusu öneri henüz yürürlükteki mevzuatta tüm sigortalıları kapsayan bir değişikliğe dönüşmüş değil. Prim şartlarında yapılabilecek olası bir indirimin kapsamı ve uygulanıp uygulanmayacağı, teklifin içeriği ile Meclisteki yasama sürecine göre şekillenecek. Dolayısıyla esnaf ve memurların tamamı için 7 bin 200 prim günü koşulunun geçerli hale geldiğinden söz edilemiyor.