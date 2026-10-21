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Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Meclis'te son durum ne?

Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin son gelişmeler, 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar, "Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis'ten geçti mi, 2000 sonrası sigortalılara erken emeklilik hakkı tanınacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, kademeli emeklilikte son durum ne?

Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Meclis'te son durum ne?

Kademeli emeklilik beklentisi, 1999-2008 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayan milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanamayan çalışanlar, sigorta başlangıç tarihlerine göre yeni bir emeklilik sisteminin uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifleri ve 7 bin 200 prim gününe ilişkin öneri de bu süreçte yakından izleniyor. Peki, kademeli emeklilik düzenlemesi Meclis'ten geçti mi? 2000 sonrası sigorta girişi olanlar için erken emeklilik imkanı sağlanacak mı? Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?

1 Kademeli emeklilikte son durum ne?

Kademeli emeklilikte son durum ne?

8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi yapılan ve EYT düzenlemesinden faydalanamayan çalışanlar, emeklilik için aranan yaş ve prim şartlarının yeniden belirlenmesini istiyor. Bu doğrultuda TBMM'ye sunulan kanun teklifleri, kademeli emeklilik düzenlemesine yönelik beklentilerin odağında bulunuyor.

2 Kademeli emeklilik talepleri Bakanlığa iletildi

Kademeli emeklilik talepleri Bakanlığa iletildi

Kademeli emeklilik taleplerine ilişkin 20 Ağustos 2026'da önemli bir görüşme yapıldı. EMADDER temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan çalışanların karşılaştığı güçlükleri ve bu konuda atılabilecek adımları anlattı. 

Ancak görüşmenin ardından kademeli emeklilik düzenlemesinin kabul edildiğine veya yeni bir emeklilik takviminin belirlendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

3 Kademeli emeklilik teklifi Meclis'te hangi aşamada?

Kademeli emeklilik teklifi Meclis'te hangi aşamada?

Emeklilik şartlarının yeniden düzenlenmesine yönelik girişimlerden biri de CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın hazırladığı kanun teklifi oldu. 

3 Mart 2025 tarihinde 2/2959 esas numarasıyla TBMM Başkanlığına iletilen teklif, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Meclisteki yasama aşamalarından geçerek kanunlaşması gerekiyor.

Kademeli emekliliğe yönelik kanun teklifleri TBMM gündemine taşınmış olsa da henüz düzenlemenin yasalaştığına dair bir gelişme bulunmuyor. Bu nedenle, emeklilik koşullarını değiştirecek yeni bir yasal düzenleme yürürlüğe girene kadar mevcut şartlar geçerliliğini koruyor.

4 9 bin gün prim şartı 7 bin 200 güne düşecek mi?

9 bin gün prim şartı 7 bin 200 güne düşecek mi?

Kademeli emeklilik gündeminde, belirli sigortalı grupları için aranan prim gün sayısının düşürülmesine yönelik talepler de dikkat çekiyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın TBMM'ye sunduğu kanun teklifiyle emeklilikte prim şartlarının değiştirilmesi konusu yeniden gündeme taşınırken, 9 bin gün olan prim yükümlülüğünün 7 bin 200 güne çekilmesi önerisi de çalışanlar tarafından yakından izleniyor. 

Bununla birlikte, söz konusu öneri henüz yürürlükteki mevzuatta tüm sigortalıları kapsayan bir değişikliğe dönüşmüş değil. Prim şartlarında yapılabilecek olası bir indirimin kapsamı ve uygulanıp uygulanmayacağı, teklifin içeriği ile Meclisteki yasama sürecine göre şekillenecek. Dolayısıyla esnaf ve memurların tamamı için 7 bin 200 prim günü koşulunun geçerli hale geldiğinden söz edilemiyor.

5 Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?

Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?

Kademeli emekliliğin ne zaman hayata geçirileceğine dair henüz resmi bir tarih açıklanmadı. TBMM'ye sunulan kanun tekliflerinin yasama aşamalarından geçerek kabul edilmesi durumunda, yeni emeklilik şartlarına ilişkin ayrıntıların netlik kazanması bekleniyor.
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