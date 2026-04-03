"Kalıcı fiyat istikrarı hedefinden sapılmayacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Enflasyonun martta aylık yüzde 1,9 olduğunu, yıllık yüzde 30,9'a gerilediğini belirten Şimşek, gıda enflasyonunun, geçen yılın aynı ayına göre 4,8 puan iyileşerek yıllık yüzde 32,4 olduğunu aktardı.

Şimşek, iklim koşullarındaki iyileşmeye işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl yaşanan don ve kuraklığın ardından iklim koşullarında görülen normalleşmenin, 2026 yılında gıda enflasyonu görünümünü desteklemesini bekliyoruz. Yıllık hizmet enflasyonu son bir yılda 16,1 puan azaldı. Hizmetlerdeki dezenflasyonun, kira enflasyonundaki düşüş eğilimi, konut arzını artırmaya yönelik politikalarımız ve eğitimde kural bazlı fiyatlama ile önümüzdeki dönemde daha da belirginleşmesini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkilerini sınırlamak için gerekli adımları attıklarına dikkati çeken Şimşek, "Program döneminde oluşturduğumuz mali alan ile enflasyonist baskıları azaltacak eşel mobil gibi uygulamaları hızlı ve etkin bir şekilde devreye alıyoruz. Kısa vadede bu şokların enflasyon etkileri olsa da kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamızı sağlayacak politika setimizi bütüncül ve kararlı şekilde uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.