Mart 2026 enflasyon beklentisi netleşti: TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini ne zaman açıklanacak?

2026 Mart ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK’e çevrildi. Merkez Bankası’nın açıkladığı beklenti anketiyle birlikte piyasaların, reel sektörün ve vatandaşın enflasyon tahminleri de netleşti. Peki, enflasyon beklentilerinde son tablo ne? TÜİK Mart 2026 enflasyonu ne zaman açıklayacak?

Ekonomist
ekonomist@bigmedia.com.tr

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa süre kala beklentiler de netleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın Sektörel Enflasyon Beklentisi’ne göre mart ayına ilişkin tahminlerde yukarı yönlü bir eğilim öne çıkıyor. Gözler şimdi TÜİK’in açıklayacağı resmi verilere çevrilirken, mart ayı enflasyonunun ne zaman duyurulacağı ve beklentilerin hangi yönde olduğu merak ediliyor.

Peki, TÜİK Mart ayı enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? Mart ayı enflasyonuna ilişkin beklentiler ne yönde?

 

Mart ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) takvimine göre Mart 2026 enflasyon verileri, 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak.

Enflasyon beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Sektörel Enflasyon Beklentisi” anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2026 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, önceki aya kıyasla piyasa katılımcılarında 0,07 puan artışla yüzde 22,17’ye, reel sektörde 0,90 puan yükselişle yüzde 32,90’a, hanehalkında ise 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesine çıktı.

Kira ve maaş artışları için de belirleyici olacak

TÜİK’in açıklayacağı mart ayı enflasyon rakamı, memur ve emekli maaş farklarının hesaplanmasında belirleyici rol oynayacak. Aynı rakam, kira artış oranlarının belirlenmesinde de etkili olacak.
