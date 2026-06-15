Mayıs ayı bütçe verileri açıklandı: Bütçe açığı 298,2 milyar liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı mayıs ayına ait bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre merkezi yönetim bütçesi, mayısta 298 milyar 223 milyon lira, ocak-mayıs döneminde de 1 trilyon 56 milyar 999 milyon lira açık verdi.

Bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla azaldı

Aynı ayda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18 azalarak 1 trilyon 86 milyar 168 milyon liraya geriledi. Bütçe giderleri de yüzde 27 yükselerek 1 trilyon 384 milyar 391 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artışla 6 trilyon 277 milyar 714 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 37,4 yükselerek 7 trilyon 334 milyar 713 milyon lira oldu.

Bütçe giderlerinde artış

Bütçe giderleri Mayıs 2025'te 1 trilyon 89 milyar 743 milyon lira iken, bu yılın mayıs ayında yüzde 27 artışla 1 trilyon 384 milyar 391 milyon liraya yükseldi. Böylece, 2026'da merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon lira ödeneğin, yüzde 7,3'ü kullanılmış oldu.

Faiz dışı denge geçen yıl mayısta 346 milyar 385 milyon lira fazla verirken, bu yılın aynı ayında 169 milyar 284 milyon lira açık oluştu.

Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 artarak, 1 trilyon 255 milyar 452 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı da 2025'in aynı ayında yüzde 7,7 iken, geçen ay da değişmeyerek aynı kaldı.

Mayısta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,1 artarak 407 milyar 509 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 4 trilyon 907 milyar 309 milyon lira ödeneğin yüzde 8,3'ü kullanıldı.

Cari transferler mayıs ayında arttı

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,6 artışla 52 milyar 77 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 599 milyar 691 milyon lira ödeneğin yüzde 8,7'si kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 1 trilyon 249 milyar 568 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i harcandı. Mayısta yüzde 18,5 artışla 100 milyar 813 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak, 524 milyar 363 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 6 trilyon 870 milyar 794 milyon lira ödeneğin, yüzde 7,6'sı kullanıldı.

Mayısta 110 milyar 831 milyon lira sermaye gideri yapılırken, sermaye transferi 27 milyar 60 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç verme giderleri, 32 milyar 799 milyon lira oldu. Faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 128 milyar 939 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Merkezi yönetim bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın mayıs ayında 1 trilyon 324 milyar 971 milyon lira iken, bu yılın aynı ayında yüzde 18 azalışla 1 trilyon 86 milyar 168 milyon liraya düştü. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin mayıs ayı gerçekleşme oranı 2025'te yüzde 10,4 iken, geçen ay yüzde 6,7 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2025'in mayıs ayına göre yüzde 22,1 azalarak, 931 milyar 521 milyon liraya geriledi. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı 2025'te yüzde 10,7 iken, geçen ay yüzde 6,7 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 22,9 artarak 129 milyar 898 milyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 19 milyar 676 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 5 milyar 72 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi türleri itibarıyla mayısta geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi yüzde 57,4, kurumlar vergisi yüzde 21,9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 66,1, özel tüketim vergisi yüzde 9,5, damga vergisi yüzde 8,6 azalırken, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 25,6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 17,5, harçlar yüzde 31,4 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 3,8 arttı.

Ocak-mayıs dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri, ocak-mayıs 2025 döneminde 5 trilyon 339 milyar 456 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 37,4 artışla 7 trilyon 334 milyar 713 milyon liraya yükseldi. Böylelikle, 2026'da merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon lira ödeneğin, yüzde 38,6'sı kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,8 artarak, 6 trilyon 72 milyar 71 milyon liraya çıktı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı, yüzde 37,4 olarak hesaplandı.

Personel giderleri, söz konusu dönemde yüzde 43,1 artışla 2 trilyon 104 milyar 90 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 4 trilyon 907 milyar 309 milyon lira ödeneğin yüzde 42,9'u kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,3 artarak 267 milyar 333 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 599 milyar 691 milyon lira ödeneğin yüzde 44,6'sı kullanılmış oldu.

Ocak-mayıs döneminde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 1 trilyon 249 milyar 568 milyon lira ödeneğin yüzde 37,8'i harcandı. Bu dönemde, yüzde 39,7 yükselişle 472 milyar 41 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler yüzde 29,2 artarak, 2 trilyon 649 milyar 667 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 6 trilyon 870 milyar 794 milyon lira ödeneğin yüzde 38,6'sı kullanıldı.

Söz konusu dönemde 353 milyar 203 milyon lira sermaye gideri, 92 milyar 988 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri, 132 milyar 749 milyon lira olarak hesaplandı.

Faiz giderleri, yüzde 51,1 artarak 1 trilyon 262 milyar 642 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ise geçen yılın ocak-mayıs döneminde 4 trilyon 689 milyar 154 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 33,9 artışla 6 trilyon 277 milyar 714 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak-mayıs dönemi gerçekleşme oranı 2025'te yüzde 36,6 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 38,6'ya yükseldi.

Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde geçen yılın ocak-mayıs dönemine göre yüzde 32,4 artarak, 5 trilyon 304 milyar 78 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı, yüzde 38,3 olarak kayıtlara geçti.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri de yüzde 47,7 artarak 799 milyar 344 milyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 129 milyar 864 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 44 milyar 428 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre gelir vergisi yüzde 35,1, kurumlar vergisi yüzde 55,1, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 26,9, özel tüketim vergisi yüzde 10,6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 40,9, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 28,4, damga vergisi yüzde 41,8, harçlar yüzde 73 ve diğer vergi gelirleri yüzde 25,9 arttı.