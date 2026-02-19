ARA
  • İftara kaç dakika kaldı? Ankara, İzmir , İstanbul'da iftar saat kaçta?

İftara kaç dakika kaldı? Ankara, İzmir , İstanbul'da iftar saat kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl (2026) kapımızı Şubat ayının huzuruyla çaldı. Bugün itibarıyla İslam âlemi yılın ilk orucuna niyetlendi ve şimdi gözler günün en beklenen anına, yani ilk iftar saatine çevrildi. Peki İftara kaç dakika kaldı? Ankara, İzmir , İstanbul'da iftar saat kaçta?

Ramazan-ı Şerif’in ilk günü olan bugün (19 Şubat 2026 Perşembe), Türkiye genelinde milyonlarca Müslüman ilk iftar heyecanını yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 imsakiyesine göre, büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bazı illerimizdeki ilk iftar vakitleri netleşti.

İstanbul İftar Saati (19 Şubat 2026)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 imsakiyesine göre İstanbul için vakitler şu şekildedir:

İftar (Akşam Ezanı): 18:49

Yatsı (Teravih): 20:09

İlk İftara Ne Kadar Kaldı?

Şu anki saate (18:14) göre İstanbul'da ilk iftarın açılmasına yaklaşık 35 dakika kalmış durumda.

🗓️ İlk Haftanın İmsakiye Özeti

Ramazan’ın ilk günlerinde günler yavaş yavaş uzamaya başladığından iftar vakitleri de her gün yaklaşık 1-2 dakika ileriye kayacaktır:

GünTarihİmsak (Sahur)İftar (Akşam)
1. Gün19 Şubat Perşembe06:2218:49
2. Gün20 Şubat Cuma06:2018:51
3. Gün21 Şubat Cumartesi06:1918:52
4. Gün22 Şubat Pazar06:1718:53

Ramazan'ın o huzur dolu ilk akşamında Ankara ve İzmir’de sofralar kuruldu, dualar edildi ve ilk oruçlar açılmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı imsakiyesine göre bugün (19 Şubat Perşembe) her iki şehir için de vakitler net.

İşte bu akşamın iftar detayları:

Başkent Ankara'da İftar Vakti

Ankara’da ilk iftar için geri sayım sona erdi.

İftar (Akşam Ezanı): 18:35

Yatsı (Teravih): 19:54

Durum: Ankara'da şu an itibarıyla (18:17) iftara yaklaşık 18 dakika kaldı.

 

 

Ege'nin İncisi İzmir'de İftar Vakti

İzmir, coğrafi konumu gereği orucunu Türkiye’nin en geç açan illerinden biri.

İftar (Akşam Ezanı): 19:00

Yatsı (Teravih): 20:18

Durum: İzmir'de şu an itibarıyla (18:17) iftara yaklaşık 43 dakika kaldı.

İftarın ilk anlarında mideyi yormamak adına yemeğe ılık bir çorba ile başlamak ve ardından kısa bir ara vermek uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Ayrıca, sahurda susatmayacak (protein ve lif ağırlıklı) gıdalar tercih etmek, yarınki orucu çok daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır.
