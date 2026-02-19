İftara kaç dakika kaldı? Ankara, İzmir , İstanbul'da iftar saat kaçta?

Ege'nin İncisi İzmir'de İftar Vakti

İzmir, coğrafi konumu gereği orucunu Türkiye’nin en geç açan illerinden biri.

İftar (Akşam Ezanı): 19:00

Yatsı (Teravih): 20:18

Durum: İzmir'de şu an itibarıyla (18:17) iftara yaklaşık 43 dakika kaldı.

İftarın ilk anlarında mideyi yormamak adına yemeğe ılık bir çorba ile başlamak ve ardından kısa bir ara vermek uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Ayrıca, sahurda susatmayacak (protein ve lif ağırlıklı) gıdalar tercih etmek, yarınki orucu çok daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır.