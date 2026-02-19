TOKİ Diyarbakır kura sonuçları açıklandı mı? Diyarbakır TOKİ kura sonucu sorgulama

Sosyal konut projesinde en yüksek kontenjanlardan birine sahip olan Diyarbakır'da, çekilişin tamamlanmasıyla birlikte asil ve yedek isim listeleri sisteme yüklenmeye başladı.
Diyarbakır'da binlerce ailenin ev sahibi olma hayaliyle beklediği 12 bin 165 konutluk dev kura çekimi bugün (19 Şubat 2026 Perşembe) Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Salonu'nda başarıyla tamamlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişle beraber hak sahipleri netleşti ve isim listeleri erişime açılmaya başladı.
İşte sonuçları öğrenmeniz için kullanabileceğiniz yöntemler ve sürece dair tüm detaylar:
Diyarbakır TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama
Kura çekimi tamamlandığı için sonuçlar şu an itibarıyla dijital platformlara yüklenmiş durumda:
e-Devlet Kapısı: En hızlı sonuç için [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresinden "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanabilirsiniz. T.C. Kimlik Numaranız ile "Asil" veya "Yedek" durumunuzu anında görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" bölümünden Diyarbakır ilini seçerek isim listesini görüntüleyebilirsiniz.
YouTube Kaydı: Çekiliş anını tekrar izlemek isterseniz, TOKİ’nin resmi YouTube kanalındaki canlı yayın kaydına ulaşabilirsiniz.
İlçe İlçe Konut Dağılım Listesi
Bugün çekilişi yapılan konutların Diyarbakır genelindeki dağılımı şu şekildedir:
|İlçe / Bölge
|Konut Sayısı
|Merkez (Bağlar, Kayapınar)
|10.000
|Silvan
|500
|Bismil
|300
|Hani
|300
|Çermik
|200
|Kulp
|200
|Lice
|150
|Çınar
|142
|Eğil
|126
|Dicle
|100
|Hazro
|100
|Çüngüş
|47
Teslim Tarihi: Hak sahibi olan vatandaşlar için konut teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
Başvuru Bedeli İadesi: Kurada ismi çıkmayan adaylar, yatırdıkları başvuru ücretlerini kura tarihinden 5 iş günü sonra ilgili banka şubelerinden geri alabilecekler.
Sözleşme Süreci: Asil hak sahipleri, TOKİ tarafından ilan edilecek olan tarih aralığında bankaya giderek konut sözleşmelerini imzalayacak.