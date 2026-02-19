ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Diyarbakır kura sonuçları açıklandı mı? Diyarbakır TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları açıklandı mı? Diyarbakır TOKİ kura sonucu sorgulama

Diyarbakır'da binlerce ailenin heyecanla beklediği 12.165 konutluk dev kura çekimi bugün (19 Şubat 2026 Perşembe) Dicle Üniversitesi bünyesinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Peki TOKİ Diyarbakır kura sonuçları açıklandı mı? Diyarbakır TOKİ kura sonucu sorgulama

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları açıklandı mı? Diyarbakır TOKİ kura sonucu sorgulama

 Sosyal konut projesinde en yüksek kontenjanlardan birine sahip olan Diyarbakır'da, çekilişin tamamlanmasıyla birlikte asil ve yedek isim listeleri sisteme yüklenmeye başladı. 

Diyarbakır'da binlerce ailenin ev sahibi olma hayaliyle beklediği 12 bin 165 konutluk dev kura çekimi bugün (19 Şubat 2026 Perşembe) Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Salonu'nda başarıyla tamamlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişle beraber hak sahipleri netleşti ve isim listeleri erişime açılmaya başladı.

İşte sonuçları öğrenmeniz için kullanabileceğiniz yöntemler ve sürece dair tüm detaylar:

 Diyarbakır TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama

Kura çekimi tamamlandığı için sonuçlar şu an itibarıyla dijital platformlara yüklenmiş durumda:

e-Devlet Kapısı: En hızlı sonuç için [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresinden "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanabilirsiniz. T.C. Kimlik Numaranız ile "Asil" veya "Yedek" durumunuzu anında görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" bölümünden Diyarbakır ilini seçerek isim listesini görüntüleyebilirsiniz.

YouTube Kaydı: Çekiliş anını tekrar izlemek isterseniz, TOKİ’nin resmi YouTube kanalındaki canlı yayın kaydına ulaşabilirsiniz.

İlçe İlçe Konut Dağılım Listesi

Bugün çekilişi yapılan konutların Diyarbakır genelindeki dağılımı şu şekildedir:

İlçe / BölgeKonut Sayısı
Merkez (Bağlar, Kayapınar)10.000
Silvan500
Bismil300
Hani300
Çermik200
Kulp200
Lice150
Çınar142
Eğil126
Dicle100
Hazro100
Çüngüş47

Teslim Tarihi: Hak sahibi olan vatandaşlar için konut teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Başvuru Bedeli İadesi: Kurada ismi çıkmayan adaylar, yatırdıkları başvuru ücretlerini kura tarihinden 5 iş günü sonra ilgili banka şubelerinden geri alabilecekler.

 

Sözleşme Süreci: Asil hak sahipleri, TOKİ tarafından ilan edilecek olan tarih aralığında bankaya giderek konut sözleşmelerini imzalayacak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL