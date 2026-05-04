Plazadan karavana uzanan yolculuk: 4 yaşındaki kızlarıyla Türkiye’yi geziyorlar

Şehirdeyken sık sık hastalanan çocuklarının doğada direnç kazandığını ifade eden Ovacıkaşı, şöyle devam etti:

"6 aylık yol serüvenimiz boyunca İdil'in bir kere bile burnu kanamadı. Herhangi bir hastane yoluna düşmedik bu zamana kadar. Evdeyken ayda iki kere, üç kere hasta oluyordu. Şimdi ise gün boyu açık havada kumla oynuyor, kuşları ve böcekleri izliyor. Hatta bazen denizde yunusların geçişine şahitlik ediyor.

Onun günlük eğitimini de yolda sürdürüyoruz, her gün kitap çalışması yapıyoruz, babasıyla oyunlar oynuyor, ormanda keşfe çıkıyoruz."