Ordu'dan dünyaya açılıyor: İhracat 2 bin tonu buldu

Kentin iklim ve su parametreleri bakımından Türk somonu ve levrek yetiştiriciliği açısından önemli bir bölge haline geldiğini ifade eden Ay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın su ürünleri politikalarının ana hedefi, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir şekilde işletmektir." dedi.