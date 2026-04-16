Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed 2026 Nisan faiz kararı tarihi

ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi ve iş gücü piyasasındaki hareketlilik, "faiz indirimi ne zaman başlayacak?" sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı.
Küresel piyasaların odağında yer alan 29 Nisan faiz kararı öncesinde, Fed'in hem ekonomik verileri hem de yumuşayan jeopolitik iklimi nasıl tartacağı büyük merak konusu. 16 Nisan 2026 itibarıyla piyasa oyuncuları, faiz oranının sabit kalacağını kabullenmiş durumda; asıl soru ise Powell’ın metinlerinde "faiz indirimi" kapısını ne kadar aralayacağı.
Fed Takvimi ve Karar Saati
Toplantı: 28–29 Nisan 2026
Karar Açıklaması: 29 Nisan Çarşamba, Saat 21.00 (TSİ)
Powell’ın Basın Toplantısı: 21.30 (TSİ)
Piyasa Beklentileri: %98 Sabit
FedWatch Tool verilerinin işaret ettiği %98’lik "sabit bırakma" beklentisi, Fed'in şu anki "temkinli bekleyiş" modunu özetliyor. Bu duruşun arkasında iki ana neden var:
Enflasyon Direnci: ABD’de çekirdek enflasyonun hedeflenen %2 seviyesine iniş hızı hala yavaş seyrediyor.
İstihdam Gücü: İş gücü piyasasının hala canlı olması, Fed’e faizleri yüksek seviyede tutarak enflasyonu baskılama konusunda hareket alanı tanıyor.
Jeopolitik İyimserlik: ABD-İran Ateşkesi
Piyasalardaki havayı değiştiren en önemli faktör, Ortadoğu'daki gerilimin düşmesi oldu. ABD-İran ateşkesi sonrası azalan jeopolitik riskler şu etkileri yaratıyor:
Petrol Fiyatları: Arz güvenliğine dair endişelerin azalmasıyla enerji fiyatlarında bir gevşeme görülüyor. Bu durum, önümüzdeki aylarda küresel enflasyonun düşmesine yardımcı olabilir.
Risk İştahı: Güvenli liman arayışı (altın ve dolar) yerini yavaş yavaş hisse senetlerine ve riskli varlıklara bırakıyor.
Yatırımcılar Ne Bekliyor?
Nisan ayı faiz kararından ziyade, toplantı metnindeki satır araları takip edilecek:
"Daha Uzun Süre Yüksek": Fed bu söylemi koruyacak mı, yoksa ilk indirim için Haziran veya Temmuz aylarını işaret edecek sinyaller mi verecek?
Bilanço Daraltma: Fed'in aylık varlık geri alımlarını azaltma hızı (QT) hakkındaki güncellemeler de likidite açısından kritik olacak.