Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed 2026 Nisan faiz kararı tarihi

Jeopolitik İyimserlik: ABD-İran Ateşkesi

Piyasalardaki havayı değiştiren en önemli faktör, Ortadoğu'daki gerilimin düşmesi oldu. ABD-İran ateşkesi sonrası azalan jeopolitik riskler şu etkileri yaratıyor:

Petrol Fiyatları: Arz güvenliğine dair endişelerin azalmasıyla enerji fiyatlarında bir gevşeme görülüyor. Bu durum, önümüzdeki aylarda küresel enflasyonun düşmesine yardımcı olabilir.

Risk İştahı: Güvenli liman arayışı (altın ve dolar) yerini yavaş yavaş hisse senetlerine ve riskli varlıklara bırakıyor.

Yatırımcılar Ne Bekliyor?

Nisan ayı faiz kararından ziyade, toplantı metnindeki satır araları takip edilecek:

"Daha Uzun Süre Yüksek": Fed bu söylemi koruyacak mı, yoksa ilk indirim için Haziran veya Temmuz aylarını işaret edecek sinyaller mi verecek?

Bilanço Daraltma: Fed'in aylık varlık geri alımlarını azaltma hızı (QT) hakkındaki güncellemeler de likidite açısından kritik olacak.