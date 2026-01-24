Resmi Gazete’de yayımlandı: Zorunlu karşılık oranları değiştirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranları 2 puan artırılarak, 1 aya kadar vadede yüzde 20’ye, 3 aya kadar vadede yüzde 16’ya, 1 yıla kadar vadede yüzde 14’e

yükseltildi.

Merkez Bankası ayrıca, 1 yıla kadar vadeli yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve yurt dışı merkeze olan yükümlülükler için zorunlu karşılık oranının da yüzde 14’e yükseltildiğini duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (SAYI: 2013/15)’de Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli Merkez Bankasınca kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplar yüzde 22 oldu.

6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli Merkez Bankasınca kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplar yüzde 40'a yükseltildi.

Tüketici Fiyat Endeksi’ne, Üretici Fiyat Endeksi’ne ve Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) Endeksi’ne bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan hesapların zorunlu karşılık oranı yüzde 10 olarak açıklandı.

Bankaların diğer yükümlülükleri de belli oldu

Ayrıca tebliğ kapsamında yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil olmak üzere 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranı yüzde 8 oldu.

Bankaların 1 aya kadar (1 ay dahil) vadeli diğer yükümlülüklerinden yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler yüzde 20 olarak belirlendi.

Bankaların 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli diğer yükümlülüklerinden yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler de yüzde 16 olarak açıklandı.