Sanayici fabrika yatırımında yüksek arsa maliyetlerine takılıyor

Türkiye'de üretim yatırımlarının önündeki maliyet baskıları giderek artarken, sanayiciler yatırım kararlarında fabrika maliyetinden önce arsa maliyetini hesaplamak zorunda kalıyor.



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yasin Çörekci, yakın dönemde inceledikleri yaklaşık 25 dönümlük bir sanayi arsasının maliyetinin 350 milyon TL'ye ulaştığını belirtti.



"Bugün yatırımcı, daha fabrikanın temelini atmadan yüz milyonlarca lirayı araziye bağlamak zorunda kalıyor" diyen Çörekci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkeye katma değer sağlayan unsur arsa değil; üretim, ihracat ve istihdamdır. Sanayicinin sermayesini arsaya değil, makineye, teknolojiye, Ar-Ge'ye ve yeni üretim hatlarına yönlendirebilmesi gerekiyor. Ben şahsen üretici olarak tapum olsun, arsa rantından kar edeyim derdinde değilim, İçinde bulunduğumuz yüksek faiz ortamı zaten yeni yatırımları yeterince zorlaştırırken bir de dağ başındaki arsaya milyonlarca dolar ödemek durumunda kalıyoruz."



"Uzun Vadeli Kullanım Modeli değerlendirilebilir"



Sanayi yatırımlarını hızlandıracak alternatif modellerin gündeme alınabileceğini ifade eden Çörekci, kamuya ait sanayi arsalarının belirli yatırım ve istihdam taahhütleri karşılığında uzun vadeli kullanım hakkıyla üreticilere tahsis edilmesinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Üretim yapan yatırımcının önünü açacak modeller sayesinde sermaye daha verimli alanlara yönlendirilebilir. Türkiye'nin büyüme hikâyesinin merkezinde üretim yer almalı."



Kozmetik sektöründe rekabet gücü vurgusu



Kozmetik sektörünün son yıllarda ihracat ve markalaşma açısından önemli bir ivme yakaladığını belirten Çörekci, sektörün uluslararası rekabet gücünü artıracak düzenlemelerin de gündeme alınması gerektiğini ifade etti.



"Türk kozmetik markaları dünya pazarlarında daha görünür hale geliyor. Üretim ve ihracatı destekleyecek adımlar, sektörün küresel büyümesine önemli katkı sağlayacaktır."



Çörekci, sürdürülebilir kalkınmanın temelinde üretim, ihracat ve katma değerli yatırımların bulunduğunu vurgulayarak, yatırım ortamını iyileştirecek her adımın Türkiye ekonomisine uzun vadeli katkı sağlayacağını söyledi.

