Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Sevgililer Günü'nün e-ticarette yılın ilk büyük kampanya dönemi olarak sektörde güçlü bir talep artışı yarattığını belirtti.

Kampanyaların ocak ayının son haftasından itibaren devreye girmesiyle e-ticaret platformları ve perakendecilerde hem işlem hacmi hem de kullanıcı etkileşiminde belirgin bir hareketlilik gözlendiğini ifade eden Çevikoğlu, "Bu dönemde tüketiciler, hediye alışverişlerini kampanya çeşitliliğinin yoğunlaştığı, ürün karşılaştırma ve hızlı erişim imkanlarının öne çıktığı e-ticaret ortamlarında gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Özellikle hediye odaklı kategorilerde işlem hacimlerinin artması beklenirken, kampanyaların etkisiyle sepet büyüklüklerinin de yukarı yönlü bir seyir izleyeceği öngörülüyor." diye konuştu.

"Satışların ortalama yüzde 50-60'a varan oranlarda artmasını öngörüyoruz"

ETİD Başkanı Çevikoğlu, bu yıl ramazan ayının da aynı döneme denk gelmesiyle takvim etkisinin daha belirgin hissedileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgililer Günü haftasının ramazan öncesi alışverişlerle birleşerek e-ticaret satışlarında sektör genelinde daha güçlü bir talep görünümüne işaret etmesi bekleniyor. Dolayısıyla özellikle hediye odaklı kategorilerin yanı sıra ramazan ayına yönelik gıda ve hızlı tüketim ürünlerinde de satışların ortalama yüzde 50-60'a varan oranlarda artmasını öngörüyoruz."

Sevgililer Günü kampanyalarının ramazan dönemi ihtiyaçlarıyla birlikte kısa vadeli bir satış ivmesi yaratmakla kalmayacağını dile getiren Çevikoğlu, e-ticaret sektörünün yılın ilk çeyrek performansını şekillendiren ve yılın geri kalanına ilişkin tüketici eğilimlerini okumaya imkan tanıyan stratejik bir dönem olarak öne çıkmasını beklediklerini söyledi.

Çevikoğlu, bu dönemde e-ticarette en çok talep gören kategorilerin giyim, kozmetik, elektronik ürünler, takı ve aksesuar, ev dekorasyonu ile Sevgililer Günü konseptli hediyelik ürünler olarak öne çıktığını kaydederek, "Çiçek ve çikolata her yıl olduğu gibi bu özel günün vazgeçilmezleri arasında yer alırken, kış mevsiminin etkisiyle kazak, battaniye ve özel baskılı tekstil ürünlerde de belirgin bir hareketlilik gözlemleniyor." diye konuştu.

Son yıllarda hediye tercihlerinde daha anlam, deneyim ve kişiselleştirme odaklı bir dönüşüm yaşandığını anlatan Çevikoğlu, "Tüketiciler, klasik ürünlerin yanı sıra seyahat, konser ve etkinlik biletleri, tatil ve otel rezervasyonları gibi deneyim temelli hediyelere daha fazla yönelirken, sevdikleri adına dernek veya sivil toplum kuruluşlarına bağış yapılması, fidan dikimi ve burs desteği gibi sosyal sorumluluk içerikli hediyeler de giderek yaygınlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Sepet büyüklüğünün 3-5 bin liraya yükselmesi öngörülüyor

Hakan Çevikoğlu, kişiye ve isme özel ürünlere olan talebin de her yıl arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Takvim etkisi ve kampanya yoğunluğuyla birlikte Sevgililer Günü'nün katkısı ve bu yıl ramazan ayının aynı döneme denk gelmesinin yaratacağı ilave taleple şubat ayında e-ticaret hacminin 400 milyar liranın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bu dönemde ortalama sepet büyüklüğünün ise Sevgililer Günü kampanyalarının etkisiyle yaklaşık 3-5 bin lira bandına yükselmesi öngörülüyor. Bu eğilim, özel günlerde tüketicilerin daha yüksek değerli ve anlam odaklı hediyelere yöneldiğine işaret ederken, şubat ayının e-ticaret sektörünün yıl içindeki performansı açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyacağını ortaya koyuyor."