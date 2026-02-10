Ford Otosan'dan 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

Ford Otosan, 2025 yılına ait finansal performansını ve 2026 dönemine yönelik beklentilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu.

Ford Otosan 2025 Finansal Sonuçları ve 2026 Stratejik Hedefleri



Ford Otosan, 2025 yılına ait mali tablolarını ve gelecek döneme ilişkin yol haritasını paylaştı. Şirket, ciroda artış yakalamasına rağmen net kâr marjında bir daralma yaşadı.

2025 Yılı Finansal Performans



Şirketin gelir tablosuna bakıldığında, toplam satış hacminin artmasına karşın kârlılığın baskılandığı görülüyor:

Toplam Gelir (Ciro): Geçtiğimiz yıl 778,80 milyar TL olan toplam gelir, %6,7'lik bir artışla 830,83 milyar TL seviyesine ulaştı.

Net Kâr: 2024 yılında 50,87 milyar TL olarak gerçekleşen net kâr, 2025 yılında 33,99 milyar TL'ye geriledi. Bu durum, yıllık bazda %33'lük bir düşüşe işaret ediyor.

2026 Yılı Operasyonel Öngörüleri



Şirket, 2026 yılı için ihracat odaklı ve yüksek üretim hacimli bir büyüme stratejisi belirledi:

İhracat Hedefi: 580.000 – 630.000 adet arası.

Yurt İçi Satış Beklentisi: 90.000 – 100.000 adet bandı.

Üretim Planı: Yıl genelinde 690.000 – 740.000 adet üretim hedefleniyor.

Yatırım Harcaması: Gelecek yıl için planlanan yatırım bütçesi 300 milyon ile 400 milyon euro aralığında belirlendi.

Ford Otosan, 2025 yılında maliyetlerin veya operasyonel baskıların etkisiyle net kârda bir gerileme yaşasa da, 2026 yılında ihracat odaklı güçlü bir üretim ve yatırım hamlesine hazırlanıyor.