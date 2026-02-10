ARA
Citroen Şubat kampanyasını duyurdu: 12 ay 0 faiz seçeneği

Citroen, şubat ayında binek ve hafif ticari modellerine özel finansman koşulları sağlayan kampanya başlattı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, bu ay binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Kampanya kapsamında yeni marka tasarımını temsil eden yüzde 100 elektrikli Citroen E-C3'te 250 bin liraya, 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanağı bulunuyor. C3 Aircross ve e-C3 Aircross modelinde ise 300 bin liraya, 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Citroen Ami'de ise 270 bin lira için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanağı bulunuyor.

Citroen C4'ün benzinli motor seçeneği ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X'in MAX donanımlı 2025 model versiyonlarında 150 bin liraya, 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin lira nakit indirimi bulunuyor.

Citroen'in 1.5 BlueHDI 130 HP yeni nesil motoruna sahip Berlingo Kombi modeli 600 bin lira için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor. Citroen Berlingo Van'da ise 500 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi avantajından faydalanılıyor.

Profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık seyahatler için tasarlanan Spacetourer, 600 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Citroen Jumpy Van modeline ve Jumper 3.5T versiyonlarına 750 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor.
