Citroen Şubat kampanyasını duyurdu: 12 ay 0 faiz seçeneği

Kampanya kapsamında yeni marka tasarımını temsil eden yüzde 100 elektrikli Citroen E-C3'te 250 bin liraya, 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanağı bulunuyor. C3 Aircross ve e-C3 Aircross modelinde ise 300 bin liraya, 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Citroen Ami'de ise 270 bin lira için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanağı bulunuyor.