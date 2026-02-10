Kiracılar dikkat: Yargıtay’dan kira ödemelerine ilişkin emsal bir karara imza attı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracıların sıkça ileri sürdüğü “kirayı elden ödeme” iddiasına ilişkin emsal niteliğinde bir hükme imza attı. 10 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararda, yazılı kira sözleşmesinin bulunduğu durumlarda kira bedelinin ödendiğinin tanık anlatımlarıyla kanıtlanamayacağı açık biçimde ifade edildi.

Mahkeme, kiracıyı haklı buldu

Uyuşmazlığa konu olayda kiracı, taraflar arasında 20 Eylül 2022 tarihli yazılı bir kira sözleşmesi bulunduğunu, sözleşmede ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasının öngörülmesine karşın ev sahibinin isteği doğrultusunda kira bedellerini nakit olarak elden verdiğini savundu.

Kiracı, haziran ayına ait kira bedelinin ev sahibinin almaması üzerine ödeme yeri belirlenmesi için tevdi mahalli talebinde bulunduğunu, buna karşın hakkında icra takibi başlatıldığını belirterek borçlu olmadığının tespitini talep etti. Yargılama aşamasında ise dava, icra baskısı altında yapılan ödemeler gerekçesiyle istirdat davasına dönüştürüldü.

Eskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, kiracının dosyaya sunduğu tanık ifadelerini esas alarak kira bedellerinin ödendiği sonucuna ulaştı. Mahkeme, kiracının icra baskısı nedeniyle aynı kira için yeniden ödeme yapmak durumunda kaldığını belirterek tahsil edilen tutarların faizleriyle birlikte geri ödenmesine hükmetti.

"Kira borcunun ödendiğinin kesin delillerle kanıtlanması gerek"

İlk derece mahkemesinin verdiği hüküm, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna taşındı. Bakanlık, yıllık kira tutarının senetle ispat sınırını aştığını belirterek, kira borcunun ödendiğinin kesin delillerle kanıtlanması gerektiğini ifade etti.

Bunun yanında, yazılı kira sözleşmesinin mevcut olduğu hallerde senede karşı tanıkla ispat yasağının devreye girmesi gerektiğinin de altı çizildi.

"Yalnızca tanık beyanıyla kanıtlanamaz"

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararında temel bir ilkeyi net biçimde ortaya koydu. Buna göre, yazılı kira sözleşmesinin bulunduğu ve yıllık kira tutarının senetle ispat sınırını aştığı durumlarda, kiracının “kira bedelini ödedim” savunmasını kesin delillerle ortaya koyması gerekiyor.

Yüksek Mahkeme, kiranın elden ödendiği yönündeki iddianın yalnızca tanık anlatımlarıyla ispat edilemeyeceğini, ödemenin banka dekontu, makbuz ya da yazılı bir belgeyle desteklenmesinin şart olduğunu da özellikle belirtti.

Karar, Resmi Gazete'de

Yargıtay, ilk derece mahkemesinin tanık ifadelerini esas alarak kurduğu hükmü usul ve mevzuata uygun bulmayarak, sonuca etkisi olmamak kaydıyla kanun yararına bozma kararı verdi.

Emsal niteliği taşıyan karar, 10 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlandı.