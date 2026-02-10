ARA
İnşaat maliyetleri aralık ayında da yükseldi

TÜİK, inşaat maliyet endeksinin aylık yüzde 1,17, yıllık ise 24,50 oranında artış gösterdiğini duyurdu.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 24,50 oranında artış gösterdi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi ise yüzde 1,22, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı. 

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,47, işçilik endeksi de yüzde 30,67 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 24,55 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi ise yüzde 1,79, işçilik endeksi yüzde 1,01 artış gösterdi.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,70, işçilik endeksi yüzde 30,16 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,03 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,37 arttı. 

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,53 azalırken, işçilik endeksi yüzde 1,20 artış gösterdi. 

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,75, işçilik endeksi de yüzde 32,51 oranında artış kaydetti.

