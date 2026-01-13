Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2025'te 33 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında 33 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını ve 46 ilde de mal ihracatının artış kaydettiğini duyurdu.

Aynı dönemde İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ'ın ihracatta ilk beşte yer alan iller olduğunu da kaydedildi.

33 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2025 yılı Aralık ayında ihracatta ilk beşte yer alan iller de şöyle sıralandı:

"İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ihracatta ilk beşte yer alan illerimiz olurken, Tekirdağ, Mersin, Sakarya, Çorum ve Gaziantep ikinci beşte yer alan illerimiz olmuştur.

2024 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı 31 iken, 2025 yılında Bolu ve Giresun’un da katılımıyla 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 33’e yükseldi.

2025 yılında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ ihracatta ilk beşte yer alan illerimiz olmuştur. 2024 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı 31 iken, 2025 yılında Bolu ve Giresun illeri de eklenerek bu sayı 33’e çıkmıştır."

Aralık ayında İstanbul listenin başında yer aldı

Öte yandan, Aralık ayında iller bazında ihracat verileri de şöyle listelendi:

"2025 yılı Aralık ayında faaliyet illeri bazında ihracatta

İstanbul, 5 milyar 688 milyon dolarla birinci sırada,

Kocaeli, 3 milyar 6 milyon dolarla ikinci sırada,

İzmir, 1 milyar 981 milyon dolarla üçüncü sırada,

Bursa, 1 milyar 882 milyon dolarla dördüncü sırada,

Ankara, ise 1 milyar 770 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır."

2025'te Kocaeli 3 milyardan fazla artışla birinci il oldu

Geçen sene faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde ise Kocaeli birinci oldu:

"2025 Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış bazında incelendiğinde

• Kocaeli, 3 milyar 102 milyon dolarlık artışla birinci il,

• Ankara, 1 milyar 978 milyon dolarlık artışla ikinci il,

• Çorum, 1 milyar 898 milyon dolarlık artışla üçüncü il,

• Bursa, 1 milyar 734 milyon dolarlık artışla dördüncü il,

• İstanbul, ise 805 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır."

2025 Yılı Ocak-Aralık Döneminde 33 İlimiz 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yaparken, 46 İlimizde Mal İhracatımız Artış Kaydetti



(13.01.2026) pic.twitter.com/J6t15KRdHi — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 13, 2026



