Vergi borçlarında 72 ay taksit ve faiz indirimi çalışmasının detayları: Kimler yararlanacak?

Vergi borçluları için 72 aya kadar yükseltilen taksit imkanlı yapılandırmada faiz oranında değişiklik yapılması için Maliye Bakanlığı çalışma başlattı. Çalışma tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan mükellefleri kapsayacak.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; milyonlarca borçluyu yakından ilgilendiren yeni düzenlemenin öne çıkan detayları şunlar:
1 Faiz Oranında İndirim Gündemde
Mevcut sistemde vergi borçları yıllık %39 tecil faiziyle yapılandırılabiliyor. Maliye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu oranın daha aşağı çekilmesi planlanıyor.
Ancak yeni oran belirlenirken %32 seviyesindeki güncel enflasyonun altına inilmeyecek.
Örneğin; tecil faizinin %30’a düşürülmesi durumunda, 1 milyon TL borcu olan bir mükellefin yıllık faiz yükü 390 bin TL'den 300 bin TL'ye gerileyecek. 12 aylık taksit ödemesi ise aylık 115 bin 833 TL yerine 108 bin TL olacak.
2 Tüm Mükellefleri Kapsamayacak
Yapılacak faiz indirimi çalışması genel bir af veya herkesi kapsayan bir yapılandırma olmayacak. Düşük faiz ve kademeli taksit imkanından sadece mali açıdan gerçekten zor durumda olan mükellefler yararlanabilecek.
3 Kimler Başvurabilir?
Kamuya borcu olan tüm kesimler bu tecil sisteminden faydalanabiliyor.
Vergi borcu olan işletmeler ve şahıslar,
SGK prim borcu olan işverenler borçlarını taksitlendirebilecek.
4 Teminat Sınırında Büyük Kolaylık
Borcunu taksitlendirmek isteyenler için teminat gösterme zorunluluğu 1 milyon TL’ye yükseltildi.
1 milyon TL’ye kadar olan borçlar için hiçbir teminat istenmeyecek.
1 milyon TL'yi aşan borçlarda ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.
Örnek: 2 milyon TL vergi borcu olan bir mükellef, ilk 1 milyon TL için teminat vermeyecek. Kalan 1 milyon TL’nin yarısı olan 500 bin TL için banka teminat mektubu ya da taşınmaz ipoteği sunması yeterli olacak.
5 Mükelleflerin "Faiz" Talebi
Borçlu mükellefler, tecil faizinin yanı sıra geçmiş dönemden kalan gecikme faizlerinden dertli. Özellikle son 2 yıldır borcunu ödeyemeyen esnaf ve iş dünyası, ana paranın üzerine binen yüksek gecikme faizlerine de bir formül bulunmasını istiyor. Taksitlendirme yapıldığında "faizin faizini" ödemek zorunda kalmamak için bu biriken faiz yüküne yönelik yeni bir çalışma yapılması talep ediliyor.