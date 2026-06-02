Vergi borçlarında 72 ay taksit ve faiz indirimi çalışmasının detayları: Kimler yararlanacak?

Borcunu taksitlendirmek isteyenler için teminat gösterme zorunluluğu 1 milyon TL’ye yükseltildi.

1 milyon TL’ye kadar olan borçlar için hiçbir teminat istenmeyecek.

1 milyon TL'yi aşan borçlarda ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.

Örnek: 2 milyon TL vergi borcu olan bir mükellef, ilk 1 milyon TL için teminat vermeyecek. Kalan 1 milyon TL’nin yarısı olan 500 bin TL için banka teminat mektubu ya da taşınmaz ipoteği sunması yeterli olacak.