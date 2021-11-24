Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, salgın ile birlikte İstanbulluların eski merkezi bölgelerde yaşamayı daha fazla tercih ettiğini belirterek “Aslında yaşadığımız bu olağanüstü dönemin başından beri ilan aramalarında gözlemlediğimiz değişimleri çeşitli mecralarda paylaşıyorduk ve içinde bulunduğumuz mevcut tablo da bu değişimlerin bir neticesi olarak gözüküyor.

Pandemi sebebiyle toplu taşıma kullanımının tercih edilmemesi, hususi araç sahipliğinin ve dolayısıyla kullanımının artmasının trafiğe getirdiği yük de bu durumun temelinde yatan sebeplerden İstanbullular artık herhangi bir taşıt kullanmaya ihtiyaç duymadan sürdürebilecekleri bir düzen kurmaya daha fazla önem veriyor. Artan döviz kurlarının inşaat maliyetlerini yukarıya taşıması, mevcut pazardaki konut sayısının daralması ve yeni proje alanlarının da azalmasıyla birlikte de merkez ilçelerde fiyatlar oldukça artmış durumda.” ifadelerini kullandı.