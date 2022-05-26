Portakal Çiçeği Festivali ile anılan Adana bu kez yeni bir festivalle gündemde. Adana artık 26 – 29 Mayıs tarihlerinde Jakaranda Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

İŞKAD proje önerisi ve komite desteği ile Çukurova Belediyesi tarafından hayata geçirilen Jakaranda Festivali 26 Mayıs’ta başlıyor. Festivalin 26 Mayıs Perşembe günü saat 19.30’da Gökkuşağı Kavşağı’nda yürüyüş ile başlayacağını ve 29 Mayıs tarihine kadar süreceğini belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, festivalin Türkiye’de bir ilk olduğunu ve Adana’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söylüyor.

Bu festivalle birlikte Çukurova’yı kültür-sanat kenti yapma hedefiyle çıktıkları yolda önemli bir adım daha attıklarını dile getiren Çetin, “Jakaranda Kültür Sanat Festivali, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na rakip olmayacak. Nisan ayında Adana’mız çok güzel oluyor. Nisan ayında Adana’ya gelemeyenler için Mayıs ayında çıkın gelin diyoruz. Bu bir cadde ve sokak festivalidir. Kortejimize büyük ilgi gösterileceğine inanıyorum. Bu festivalimizde Jakaranda müziği ve dansı da özel olacak” diye anlatıyor.

TEMELİ 3 YIL ÖNCE ATILDI

Jakaranda Festivali için 3 yıl önce patent hakları için başvuruda bulunduklarını ancak COVİD 19 salgını nedeniyle festivale start veremediklerini dile getiren Çetin, şunları anlatıyor: “Kökeni Güney Amerika olan jakaranda ağaçları, yıllardır Adana’nın sokaklarını süslüyor. Ağırlıklı mayıs ayında olmakla beraber, bir miktar da ekim ayında çiçek açıyor. Bu dönemde; kentimiz, mor renk ağırlıklı harika bir görsele kavuşuyor. Hepimizin önünde fotoğraf çekildiği fakat adını bile bilmediğimiz bu ağaçların ismini verdiğimiz festivalimizle, Adana’yı ön plana çıkarmayı hedefliyoruz.”

EĞLENCE VE SANAT İÇİÇE

Festivalin eğlence içeriğini sanatla birleştireceğini ifade eden Çetin, festival süresi içerisinde toplam 105 adet etkinlik gerçekleştirileceğini söylüyor ve ekliyor: “Sanat çadırları oluşturduk. Bu çadırlarda; resim, heykel, fotoğraf, ahşap oyma, cam üfleme, seramik, mozaik, kağıt rölyef, grafiti gibi sanat alanlarından çok değerli sanatçılarla, vatandaşlarımızı buluşturacağız. Ziyaretçilerimiz; sanatçılarımızla birlikte karşılıklı bu sanat dallarını gerçekleştirme imkanı bulabilecekler.”