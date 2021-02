Help Steps adım atma uygulaması, kullanıcıları sağlıklı yaşama yönlendirirken, bu hedefi bağış motivasyonuyla da destekliyor. Yerli girişimin hedefi, altı kıtada 50 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmak.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Sağlıklı yaşam bilincinin artmasıyla birlikte özellikle mobil uygulamalarda birbirinden farklı girişimler doğdu. Kimi yediklerimizin kalori hesaplarını yapıyor kimi adımlarımızı sayıyor. Help Steps de sağlıklı yaşam fikri ile sosyal fayda sağlama hedefini birleştiren bir girişim olarak karşımıza çıkıyor.

Kurgu aşamasından önce globaldeki adım sayar uygulamalarını araştıran Help Steps girişimcileri, hem adım atıp hem de para kazanarak, bu kazanılan paraları bağışlayan bir app (uygulama) geliştirdiler. Uygulama, tüm dünyada ücretsiz olarak indirilebilir hale geldi.

İlk olarak iki sivil toplum kuruluşu (STK) ile başlayan uygulamada şimdi 21 STK bulunuyor ve sayıları her geçen gün artıyor. Help Steps’te kullanıcılar bağış yapacağı kurumu veya kişiyi kendisi seçiyor.

KAYD, AHBAP, HAÇİKO, TOG, TEGV, İhtiyaç Haritası, TOHUM, TOFD, UCİM gibi 21 kurumdan herhangi biri seçilerek adımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlanıyor. Ayrıca taraftarlar da Beşiktaş JK ve Fenerbahçe SK’ne kendilerini geliştirebilmesi için adımlarını bağışlayarak destek olabiliyor.

BAĞIŞ MOTİVASYONU

Help Steps uygulaması kullanıcıları sağlıklı yaşama yönlendirirken bu hedefi bağış motivasyonuyla da destekliyor. Help Steps uygulamasını indiren kullanıcılar, cep telefonları cebindeyken tüm gün her zamanki gibi yürüyor. Bu adımlar aynı zamanda bir adımsayar olan Help Steps uygulamasında birikiyor.

Ardından gece saat 24.00 olmadan kullanıcılar uygulamaya girip ‘Adımlarımı HS’ye çevir’ butonuna basıyor ve kısa bir reklam izliyor. Adımları HS puanına dönüşen kullanıcılar, bu puanları isterse biriktiriyor ya da ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılar veya sivil toplum kuruluşlarına bu uygulama üzerinden bağışlıyor.

161 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Sistemin ana gelir modelini marka reklamları ve sponsorluklar oluşturuyor. Ek olarak uygulama içi satın alma ve HS market de sisteme gelir sağlıyor. Hedef daha çok kullanıcıyla modeli geliştirerek daha çok yararlanıcıya ulaşmak ve bağış rakamlarını artırmak.

Help Steps Proje Yürütücüsü Gözde Venedik, şu bilgileri veriyor: “Yaklaşık 450 bin IOS, 300 bin Android kullanıcımız var. Yaklaşık 11 ay gibi bir sürede bu sayıya ulaştık. Günlük rutin indirme sayımız minimum bin 500 yeni kullanıcı ile ivmeleniyor. 2021 sonunda 10 milyondan fazla yerli kullanıcı hedefliyoruz.

Ayrıca globale açılmak için de gerekli adımları atmaya başladık. Hali hazırda 161 ülkede Türkler tarafından uygulamamız kullanılıyor. Uygulamanın en çok kullanıldığı ülkelerden başlıca Azerbaycan, Almanya, Fransa ve İngiltere yer alıyor. Sonrasında Amerika ile yola devam edeceğiz. Hedef altı kıtada 50 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmak.”

50 MİLYAR ADIM ATILDI

Geçtiğimiz yıl aralık ayına kadar Help Steps’te 50 milyardan fazla adım çevirimi yapıldı. Toplam 57.5 milyar HS bağışı yapıldı. Bu bağışların karşılığı olarak beş bireysel yararlanıcıya engelli cihazı, 1 SMA kampanyasına destek sağlandı, yaklaşık 340 bin 400 TL’lik STK desteği toplandı. 2020 yılında üyeler ortalama aylık 5 bin ile 6 bin arası adım attı.