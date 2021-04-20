Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının en fazla arttığı ve azaldığı illeri açıkladı. Koca, Kovid-19 vaka sayısı artış hızının azaldığını belirterek, “Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak” dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak.” ifadelerine yer verdi.