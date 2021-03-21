Pandemi insan kaynakları süreçlerinde önemli değişikliklere neden olurken, şirketler bu sürece uyum sağlamak için yeni stratejiler geliştirmeye başladı. Türkiye’nin önemli kuruyemiş markalarından Tadım da bunlardan biri.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN

asakarya@ekonomist.com.tr

Şirket, insan kaynakları sürecinde dijitalleşmeden kurum içi girişimciliğe kadar pek çok projeye imza atıyor. Tadım çatısı altında 600 kişiye istihdam sağlayan şirket, ‘strateji yol haritası’ doğrultusunda planladığı hedeflere ulaşabilmek ve karar alma hızını desteklemek amacıyla; satış ve uluslararası pazarlama organizasyonunu güçlendirerek, 2021’de bu bölümlere yönelik yeni alımlar yapacak. Fabrikalarda ise yüzde 8 ile 10 arasında bir büyüme öngörülüyor.

DİJİTAL STRATEJİ TAKIMI OLUŞTURDU

Organizasyonu değişimlere uyum sağlayacak şekilde yenileyen, çalışanları esnek ve farklı bakış açısı geliştirmeleri için destekleyen şirket, bu kapsamda farklı disiplinleri bir araya getirerek ‘dijital strateji takımı’ oluşturdu.

Bu takımlar potansiyel fırsatların değerlendirilmesi ve dijital çevikliğin artırılması amacıyla çalışıyor. Bölümlerin teknolojik ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve anlık aksiyonlarla bu ihtiyaçların hızlı bir şekilde giderilmesi için ‘dijital iş ortaklığı’ modelini uyguladıklarını söyleyen Tadım İnsan Kaynakları Direktörü Aylin Gemici, “Her departmanda teknolojiyi ve dijitalleşmeyi yakından takip eden arkadaşlarımızın kendi alanındaki trendleri takip etmesi sonucunda birçok proje elde ediyoruz.

Bu altyapımız IDC Türkiye CIO Ödülleri kapsamında, değişim yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü” diyor.

TADIMPRENEUR İLE PROJELER YARIŞIYOR

Şirket, 2021 İK stratejilerini çalışan deneyimini birçok alanda ileriye taşımak üzere kurguladı. 2021’de öncelikler; ortak yönetim, yüksek performans, birlikte çalışma, sürekli gelişim kültürü olarak belirlendi.

Diğer yandan kurum içi girişimcilik önemli odak alanları arasında yer alacak. Tüm Tadım ekibinin yaratıcı çözüm geliştirme ve yeni fikirler üretme hikayesinin bir parçası olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Tadımpreneur ile de projelerin birbiriyle yarışması sağlanıyor.