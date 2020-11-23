Rekabet Kurumu, resmi internet sitesinden İstinye Park’taki Doğuş Grubu’na ait yüzde 42 hissenin Qatar Holding LLC tarafından devralınması işlemine izin verildiğini duyurdu. İstinye Park AVM’de yüzde 58 hisse ise Orta Gayrımenkul’e ait.

Doğuş Grubu, yüzde 42 hissedarı olduğu İstinye Park’ı, Qatar Holding LLC şirketine devrediyor. Rekabet Kurumu’nun yaptığı duyuruda, “Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve dolayısıyla İstinyePark Alışveriş Merkezi’nin ortak kontrolünün Qatar Holding LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi.” ifadeleri kullanıldı.

Böylece Finansbank’ın da ortağı olan Katarlı grup 2007 yılında açılan AVM’nın stratejik ortağı oldu. 270 bin metrekare yüzey, 87 bin metrekare mağaza alanına sahip İstinye Park AVM’de yüzde 58 hisse ise Orta Gayrimenkul Yatırım Yönetim şirketine ait. İstanbul’un en lüks markalarının yer aldığı AVM’lerinden olan İstinye Park için Qatar Holding’in yüzde 42’lik hisse için ne kadar ödeyeceği ise açıklanmadı.