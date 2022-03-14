Séranne, Insider’a verdiği demeçte, “insan olarak en temel içgüdümüz hayatta kalmaktır” diyor. Ona göre müşteriler sığınaklara yüz binlerce dolar yatırmaya istekli. Şöyle devam ediyor: Bir dağ evi kadar rahat ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir büyük olaya dayanacak kadar güçlü. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar böylesine acımasız ve çok az mantıkla hareket eden bir nükleer süper gücü gördüklerinde şok oluyor ve onlara barışın kırılgan bir denge olduğunu hatırlatıyor. Artemis Protection’ın müşterilerinin %85’i Fransa’dan gelmiş. Kalan siparişler, Belarus sınırına yakın olan Finlandiya, İsveç, Norveç ve Polonya’dan geldi. Séranne, son zamanlarda Katar ve Suudi Arabistan’dan da güçlü talep olduğunu söyledi. Siparişler gelmeye başlayınca şirket üç hafta içinde üretilebilecek daha küçük bir model oluşturmaya karar vermiş.