Business Insider’ın haberine göre yeraltı sığınağı üreticileri, Fransa merkezli Artemis Protection da dahil olmak üzere Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana müşteri aramalarında ciddi bir artış olduğunu söylüyor. (Rusya saldırısının büyüttüğü korkular ve sektör: Talep sayısı artıyor başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)
Artems Protection şirketinin kurucusu Mathieu Séranne, son iki hafta içinde bilgi almak için 500’den fazla kişinin ulaştığını söylüyor. Şirket son 24 saat içinde 30 sipariş almış. Şirketin 236 metrekarelik “premium” sığınaklarının fiyatları 300.000 dolardan başlıyor ve kişiselleştirmeye ve toplam metrekareye bağlı olarak 500.000 doların üzerine çıkabiliyor.
Séranne, Insider’a verdiği demeçte, “insan olarak en temel içgüdümüz hayatta kalmaktır” diyor. Ona göre müşteriler sığınaklara yüz binlerce dolar yatırmaya istekli. Şöyle devam ediyor: Bir dağ evi kadar rahat ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir büyük olaya dayanacak kadar güçlü. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar böylesine acımasız ve çok az mantıkla hareket eden bir nükleer süper gücü gördüklerinde şok oluyor ve onlara barışın kırılgan bir denge olduğunu hatırlatıyor. Artemis Protection’ın müşterilerinin %85’i Fransa’dan gelmiş. Kalan siparişler, Belarus sınırına yakın olan Finlandiya, İsveç, Norveç ve Polonya’dan geldi. Séranne, son zamanlarda Katar ve Suudi Arabistan’dan da güçlü talep olduğunu söyledi. Siparişler gelmeye başlayınca şirket üç hafta içinde üretilebilecek daha küçük bir model oluşturmaya karar vermiş.
Séranne Insider’a verdiği demeçte, “Taleplerin çeşitliliği ve bizimle iletişime geçen potansiyel müşterilerin sosyo-ekonomik kategorisi nedeniyle ticari stratejimizi tamamen yeniden düşünmek zorunda kaldık” diyor. Artemis Protection’ın web sitesini ziyaret edenlerin büyük çoğunluğu “sığınak” veya “serpinti sığınağı” gibi Google anahtar kelimelerinden gelmiş. Séranne, “Bu gerçek bir endişe gösteriyor. Sığınak bulmak için kendi kendilerine bakıyorlar” diyor.
Site trafiği 11 Mart’ta zirveye ulaşırken, Séranne sığınak pazarının büyümeye devam edeceğini ve Rusya ile küresel gerilimler devam ettikçe daha erişilebilir hale geleceğini tahmin ediyor.
Aşağıda, fiyatı 162.000 $ olan ve bir saldırı sırasında dört kişiyi barındırabilen 65 metrekarelik “standart” sığınağın dijital bir görüntüsü bulunuyor. İşte fotoğraflar
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