Çelikten yapılan; doğal afetler, nükleer saldırılar ve diğer kıyamet senaryolarına karşı korunmak amacıyla yerin altına yerleştirilen kıyamet sığınakları dönem dönem gündeme gelir. Ancak bu kez hem de farklı ülkelerde sığınaklara ilgi gerçekten artmış durumda. Nedeni ise Ukrayna-Rusya savaşı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından bu yana Avrupa’da kaygılar Covid’den nükleer saldırı, radyoaktif serpinti risklerine kaymış durumda. Sığınaklar, hayatta kalma kılavuzları gündemde.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıp on binlerce askeriyle topraklarına girmesi ve Putin’in nükleer caydırıcı silahları alarma geçirdiği haberi endişeleri tetikledi. İtalyan Minus Energie 20 yılda toplam 50 sığınak inşat etmiş. Ancak New York Times’ın haberine göre son 2 haftada sığınak için arayan 500’den fazla çağrı var. Şirketten Giulio Cavicchioli, radyoaktif partikülleri, sinir gazını ve diğer biyolojik ajanları “temizleyen” bir yeraltı hava filtreleme sistemini gösterirken ilginin Rus nükleer savaş başlıklarının Avrupa’ya ulaşması korkusundan kaynaklandığını söylüyor.

New YorK Times’ın haberinde “Rusya Devlet Başkanı Vladimir V. Putin’in Ukrayna’ya karşı savaşını başlatmasından ve nükleer kuvvetlerini “özel savaşa hazır” duruma getirmesinden bu yana, yoğunlaşan şiddet ve iki dünya savaşının mirası, Avrupa’da ilk kez nükleer felaket korkularını canlandırdı. Avrupa zaten iki yılını pandemiye karşı yüksek alarmda geçirdi. Ancak şimdi, endişelerinin ve kendini savunma arzularının tezahürleri, Covid’in maskelerinden, aşılarından ve karantinalarından nükleer savaşın sığınaklarına, iyot haplarına ve hava saldırısı sirenlerine kaydı” deniyor.

İLGİ GÖSTERENLER ARTIYOR

Sığınaklar normalde zenginlerin ilgi duyduğu bir güvenlik önlemi olarak biliniyor. Kimi dönemde çok yakında dünyanın yok olacağına inananların kendileri için aldığı bir önlem olarak görülüyordu.

Ancak New York Times’ın haberine göre şirketler Ukrayna’daki savaş sonrası müşteri tabanının zenginler dışına çıktığını, çok yayıldığını söylüyor.

Minus Energie’nin sahibi Giulio Cavicchioli Ansa’ya verdiği demeçte, “Zengin insanlar bu korkulara sahip değiller ve genellikle onlar için halihazırda geçerli bir kaçış yolu olan jetleri veya helikopterleri var. Bunun yerine müşteriler küçük işletme sahipleri, tüccarlar ve sağlık uzmanlarıdır” dedi.

32 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

Şirketin web sitesine göre, Minus Energie’nin en küçük sığınağının fiyat etiketi 32.000 dolardan başlıyor ve metrekare başına 1.300 ila 2.100 dolar arasında değişiyor.

LÜKS SIĞINAKLAR

Barınak başına en az yarım milyon euroya mal olan hava sistemli lüks sığınaklar yapan Artemis’ten Mathieu Séranne “Daha önce sadece “gerçekten zengin insanlar” onlarla ilgileniyordu. Fakat iki hafta önce normal insanlardan tonlarca talep almaya başladık. Ticari stratejimizi tamamen değiştirmek zorunda kaldık” diyor. Yaklaşık 300 talep aldığını ve “bu yeni talebe uyum sağlamak için” çok daha ucuz – yaklaşık 140.000 € veya yaklaşık 152.000 $ – ve daha küçük olan sığınaklar sattığını söyledi. 10 sığınak da üretimde.

70 BİN-240 BİN DOLAR: 1 GÜNDE 5 SIĞINAK SATTIK

Hayatta kalma sığınakları konusunda uzmanlaşmış Teksas merkezli Rising S Company’nin genel müdürü Gary Lynch, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısından bu yana yeraltı sığınakları hakkında bilgi isteyen telefon aramalarında da artış olduğunu söyledi. Lynch, şirketinin 24 Şubat’ta 70.000 ila 240.000 $ arasında değişen fiyatlarla beş sığınak sattığını söylüyor. Rising S Company’nin normalde ayda iki ila altı sığınak sattığını ve kışın genellikle yavaş bir mevsim olduğunu söyledi.

Lynch, “Rusya bir süper güç ve bir süper gücün bizimle çatıştığı tehdidi daha hassas bir konu. Bugün hayatta olan ve Küba Füze Krizini hatırlayan insanlar var” diyor. Teksas merkezli Atlas Survival Shelters CEO’su Ron Hubbard, “Bunu hiç böyle görmemiştim çünkü Rusya’nın egemen bir ülkeyi işgal ettiğini gördük” diyor.