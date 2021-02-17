Rem Insert, indirim broşürlerinin takibini yaparak, sonuçlarını web tabanlı, gerçek zamanlı yapay zeka altyapılı bir portal üzerinden yayınlıyor. KOBİ’ler, rekabetteki durumlarını anlık olarak görebiliyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

24 Ocak 2021 tarihli sayıdan

Gerek şirketler gerekse perakendeciler, ürünlerinin raflarda hızlı dönüşünün sağlanabilmesi, daha hızlı tüketilebilmesi ve ellerindeki stokların eritilmesi amacıyla sık sık promosyon uygulama yoluna gidiyor.

Promosyon dönemlerinde ilgili kategorilerde indirime giren ürünlerin satışlarında ciddi değişimler oluyor, son kullanma tarihi yaklaşan stoklar eriyor, yerlerine yeni ürünler geliyor.

Kısacası promosyon stratejisi, satışı artırmanın en etkili yollarından biri. Rem Insert; perakendecilerin daha çok alışverişçiye ulaşmak ve satışlarını artırabilmek amacıyla düzenli periyotlarda yayınlamış oldukları ‘indirim broşürlerinin’ (insert/leaflet) takibini yaparak, sonuçlarını web tabanlı, gerçek zamanlı yapay zeka altyapılı bir portal üzerinden yayınlanan bir SaaS perakende analitiği ürünü.

770 BİN ÜRÜN TAKİBİ

Rem Insert ile Türkiye’de yaklaşık 60 bin ürünü takip ettiklerini söyleyen REM People CEO’su Bülent Peker, “Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Umman’la birlikte ise yaklaşık 770 bin

ürünün bu yolla takibini yapıyoruz” diyor.

REM Insert; perakende sektöründe üretim ve dağıtım yapan KOBİ’lere ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmeleri için çok dikkatli ve profesyonelce yürütmeleri gereken kampanya ve fiyat yönetimi konularında gerçek zamanlı analizler sunarak, rekabetteki durumlarını anlık olarak görmelerini sağlıyor.

Peker, “REM Insert kullanan KOBİ’ler, faaliyet gösterdikleri kategorilerdeki rakiplerinin ve iş birliği içerisinde oldukları perakende satış zincirlerinin yapmış oldukları kampanyalar ve inserte giren indirimli ürünlerini yakından takip ederek, karşı aksiyonlar alabilir. Rekabette geri kalmamak adına önemli bir avantaj sağlayabilirler” diye konuşuyor.