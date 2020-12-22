Dünya İngiltere’de tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünü konuşuyor. Ancak, koronavirüsün mutasyona uğradığı tek yer İngiltere değil… Güney Afrika’da da yeni bir tür tespit edildi. 501.V2 adılan verilen bu yeni tür için şu an için henüz erken ancak ilk veriler bu virüsün bir öncekinden daha hızlı yayıldığını düşündürüyor. Türkiye’nin geçici uçuş durdurma kararı aldığı ülkeler arasında İngiltere, Danimarka, Hollanda ile birlikte Güney Afrika da bulunuyor.

AA’nın haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurdu.

Salgın nedeniyle kurulan danışma kurulunun üyelerinden Prof. Dr. Salim Abdool Karim, mutasyona uğramış virüs hakkında konuşmak için erken olduğunu, ancak ilk verilerin, bu virüsün bir öncekinden daha hızlı yayıldığını ortaya koyduğunu söyledi.

Mutasyona uğramış virüsün daha ölümcül olduğuna ilişkin bir bulguya henüz ulaşılmadığını aktaran Karim, Güney Afrika’nın ikinci dalgada çok daha fazla vakayla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, ülkede “501.V2” olarak adlandırılan yeni tip koronavirüs mutasyonuna ilişkin çalışmalar hızlandırılırken, veriler de Dünya Sağlık Örgütüyle (DSÖ) paylaşılmaya başlandı.

Mutasyona uğramış virüsün, İngiltere’de ortaya çıkan türüyle bağlantısının olmadığı tahmin ediliyor.

YENİ TÜRLE İLGİLİ NELER BİLİNİYOR? *

BBCTürkçe’nin haberine göre Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 501.V2 varyantının virüsün önceki türünün aksine gençleri daha fazla etkilediğini söylüyor. BBC’nin haberine göre 501.V2’nin İngiltere’de tespit edilen türden farklı olduğu düşünülüyor. Ancak iki türün ortak bir özelliği var. İlk belirlemelere göre iki türdeki mutasyonda virüsün hücreye girdiği “spike proteininde” tespit edildi.

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Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, daha önce İngiltere’deki mutasyonla ilgili şu bilgileri paylaşmıştı: Çoklu spike protein mutasyonu, virüsün insan hücresine girmesini sağlayan dıştaki dikensi kısmında bir çok noktada mutasyon olması. Daha önce görülen mutasyonlar genelde tek noktada olmuştu. Şu anki bilgiler bu yeni mutantın eski virüsten fazla farkının olmadığı, sadece bulaşma gücünü artırdığını göstermektedir.”