İş insanı Gökhan Eşeli, Küba’da Castro döneminde diplomat olarak görev yapmış bir isim. Eşeli, kurduğu “Momentum Cuba” şirketiyle Küba’nın dermo kozmetik ve gıda takviyelerini Türkiye üzerinden dünyaya açıyor. Şirket, 50 milyon TL yeni yatırım yapacak.

Küba’nın şifasını dünyaya satıyor İş insanı Gökhan Eşeli, Castro döneminde 1990’lı yıllarda Küba’da diplomat olarak görev yapan başarılı bir isim.

Onu diğer iş insanlarından ayıran özelliği ise Küba hükümetinin güvenini kazanıp kurduğu Momentum Cuba şirketi ile Küba’nın şifalı ürünlerini Türkiye üzerinden dünyaya açmayı başarmış olması.

Küba’da, siyasal, sosyal ve iş alanlarındaki toplam 25 yıllık tecrübesinden sonra, 2016 yılında ABD Başkanı Barack Obama’nın Küba ziyareti sonrası yaşanan tarihi gelişmelerin de etkisiyle Gökhan Eşeli, Momentum Cuba şirketini kurdu.

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