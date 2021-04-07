MESA Mesken Sanayii A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ozan Turhan, genel müdür ve yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

1973 yılında doğan Ozan Turhan, lise eğitimini Ankara Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra lisans derecesini Gazi Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1995 yılında, MBA derecesini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 2012 yılında aldı.

Ozan Turhan, iş hayatının başında Nürnberg de Dechant Bau GmbH’daki stajyerlik tecrübesinin ardından 1995 yılında MESA Mesken Sanayii A.Ş.’de Mimar olarak çalışmaya başlamış; ulusal ve uluslararası projelerde Teknik Müdür, Proje Müdürü, Kalite Yönetim Sistemleri ve Projeler Koordinatörü, Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürüttü. Turhan, Nisan 2021 tarihi itibarıyla MESA Mesken Sanayii A.Ş.’nin Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Turhan ayrıca; MESA Şirketler Topluluğu üyesi KOSAŞ A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla işletme ve yönetim faaliyetlerini, MESA Sigorta A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdürüyor.

Ozan Turhan evli olup, iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.