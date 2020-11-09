AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik’e Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın instagram hesabından yapılan istifa açıklaması soruldu. Ömer Çelik şunları söyledi:

“MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirini, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde bu konuyla ilgili benim bir açıklama yapmam söz konusu değil. MYK’nın konusu olan bir konu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır. Bu Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle ilgili bir konu”

Çelik, “Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir.” diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin, “Türkiye resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir.” dedi.

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