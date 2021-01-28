Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 artışla 1.469,24 puana yükseldi. Dolar 7,3620 liradan, avro 8,9110 liradan satılıyor.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,24 puan değer kazandı.

Dün 1.467,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,12 düşüşle 1.450,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.431,32, en yüksek ise 1.472,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10 ve sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,57 ve teknoloji endeksi yüzde 0,52 düşüş kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52’si yükseldi, 44’ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti BBVA, Odaş Elektrik, Kardemir (D) ve Karsan oldu.

Altının onsu 1.841 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,16, bileşik getirisi yüzde 14,66 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,2108, sterlin/dolar paritesi 1,3640 ve dolar/yen paritesi 104,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3620 liradan, avro 8,9110 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 1,841 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 artışla 55,4 dolardan işlem görüyor.