Önümüzdeki süreçte yatırımlarına hız verecek olan Enerjisa Üretim, rüzgar santralleri yatırımlarını devreye almaya başlayacak. Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, ”Yenilenebilir enerji alanındaki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda üç-dört yıllık süreçte rüzgar santrallerinde 500 MW’lık bir proje için 400-450 milyon dolarlık bir yatırım planlıyoruz” diyor.

Enerji Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Sabancı Holding’in enerji şirketi Enerjisa Üretim, yerli ve yenilenebilir kaynaklarının payı yüzde 56 olan, Türkiye’nin lider özel sektör enerji üretim şirketi olarak konumlanıyor.

Beş farklı teknolojide, 3 bin 607 MW kurulu gücüyle elektrik üreten Enerjisa Üretim, elektrik üretiminin yanı sıra sanal santral, kapasite kiralama ve dengeleme hizmetleri gibi yapılandırılmış ürünlerle de iş ortaklarına değer yaratıyor.

Şirketin Türkiye’nin farklı lokasyonlarında 12 adet hidroelektrik, üç adet rüzgar enerjisi, iki adet güneş, üç adet doğalgaz ve bir adet yerli linyit enerjisi santrali bulunuyor. Elektrik tedarikinin yanı sıra Gaz ve Yeşil Enerji Çözümleri konusunda da danışmanlık yapıyor ve müşteriye özel teklifler ile karşılıklı katma değer yaratıyor.

2021 yılını bütçe hedeflerinin üzerinde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, ”Veri odaklı optimizasyon stratejilerimiz, güçlü finansal yapımız ve hedge stratejilerimizin yanında yüksek emre amadeliklerimiz 2021 yılındaki hedeflerimizi daha ileriye taşımamızı sağlayacak” diyor.

Önümüzdeki süreçte yatırımlarına hız verecek olan Enerjisa, üretimin aşama aşama devreye almaya başlayacağı rüzgar santralleri yatırımları olacak.

İhsan Erbil Bayçöl, ”Yenilenebilir enerji alanındaki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Aydın ve Çanakkale YEKA RES projelerimizde önemli bir adımı geride bırakarak 500 MW’lık 10 adet nihai projemiz için YEKA sahası ilan edildi ve lisanslama süreci başladı.

Rüzgar santrallerinde 500 MW’lık bir proje için 400-450 milyon dolarlık bir yatırım planlıyoruz. Bu yatırım önümüzdeki 3-4 yıllık dönemde gerçekleşecek” diyor. İhsan Erbil Bayçöl, şirket ve gelecek planlarına ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Şirketi kısaca tanıyabilir miyiz? Ne zaman, hangi hedeflerle kuruldu?

Enerjisa Üretim, 1996 yılında Sabancı Holding tarafından, iç ihtiyaçları karşılamak üzere otoprodüktör olarak kuruldu. Yerli ve yenilenebilir kaynaklarının payı yüzde 56 olan, Türkiye’nin lider özel sektör enerji üretim şirketiyiz. Faaliyetlerimizi verimli ve esnek bir portföy stratejisini esas alarak, operasyonel mükemmellik odaklı yürütüyor; sektördeki fırsatları değerlendirerek ortaklarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve topluma değer yaratmayı amaçlıyoruz.

Hizmet ve faaliyetlerinden kısaca bahsedebilir misiniz? Enerjinin hangi alan/alanlarında varsınız?

Beş farklı teknolojide, 3,607 MW kurulu gücümüzle elektrik üretiyoruz. Elektrik üretiminin yanı sıra ticaret şirketimizle, çeşitlendirilmiş üretim portföyümüzü vadeli piyasalar, gün öncesi, gün içi ve dengeleme güç piyasalarında optimize ederek hissedarlarımıza; sanal santral, kapasite kiralama ve dengeleme hizmetleri gibi yapılandırılmış ürünlerle de iş ortaklarımıza değer yaratıyoruz.

Kuruluştan bugüne nasıl bir yol kat ettiniz? Nereden nereye geldiniz?

2005 yılına kadar otoprodüktör ve kojenarasyon şirketi görevi gören Enerjisa Üretim, Sabancı Holding’in fabrikalarına ve üretim tesislerine elektrik veriyor ve ısı tedarik ediyordu. Enerjisa Üretim’in büyümesi 2006 yılından itibaren Türkiye’nin büyümesine paralel olarak gerçekleşti.

Türkiye hızlı bir büyüme içerisindeydi ve biz de ülkenin artan elektrik talebini karşılamak amacıyla portföy yapılanmamızı çeşitlendirme stratejisini izledik ve portföyümüzü ülkenin portföy ihtiyaçlarına paralel bir şekilde geliştirdik. Son 5-10 yılda artan talebi karşılamak amacıyla Türkiye’nin her kaynakta yatırım yapması, yerli ve yenilenebilir kaynaklarda büyümesi gerekiyordu. Biz de yatırımlarımızı bu şekilde gerçekleştirdik.

Nerelerde kaç tesisiniz var? Kurulu gücünüz nedir?

Türkiye’nin farklı lokasyonlarında 12 adet hidroelektrik, üç adet rüzgar enerjisi, iki adet güneş, üç adet doğalgaz ve bir adet yerli linyit enerjisi santralimiz bulunuyor. Yüzde 56’lık yerli ve yenilenebilir kaynak oranı, portföyün rekabetçiliğinin yanı sıra ülkemizin enerji arz güvenliğine ve cari işlemler dengesinin iyileştirilmesi hedeflerine de önemli katkı sağlıyor.

Kaç müşteriniz var? Nasıl projeler hayata geçiriyor, onlara nasıl avantajlar sunuyorsunuz?

Toptan elektrik ticaretindeki lider konumumuza ek olarak, Türkiye’nin en büyük elektrik tüketicilerinden ve OSB’den oluşan yaklaşık 60 son tüketiciye elektrik tedariki sağlıyoruz. Elektrik tedarikinin yanı sıra müşterilerimize Gaz ve Yeşil Enerji Çözümleri konusunda da danışmanlık yapıyor ve müşteriye özel teklifler ile karşılıklı katma değer yaratıyoruz.

Sizi rakiplerinizden ayıran, öne çıkmanızı sağlayan temel özellikleriniz neler?

Enerjisa Üretim olarak bizi öne çıkaran temel unsurlar sıkı sıkıya bağlı olduğumuz ilkelerimiz. Tüm çalışmalarımızı; mükemmelliğin peşinde koşarak, işimizi sahiplenerek, sözümüze bağlı kalarak ve bir ekip bilinci ile hareket ederek gerçekleştiriyoruz. Santrallerimizin yüksek emre amadelik ile çalışır durumda olması, en önemli konuların başında geliyor. Beş farklı teknolojide üretim yapmamız ise operasyonel anlamda bize esneklik katıyor, koşullara göre pozisyon almamızı sağlıyor.

2020 nasıl bir yıl oldu, ne kadar büyüme ve ciro rakamına ulaştınız? 2020’de ne kadar elektrik ürettiniz?

Zorlu pandemi koşullarına rağmen 2020 yılında, santrallerimiz yüksek emre amadelikler elde ederek toplamda 15,6 TWh elektrik üretti. Yüzde 5 pazar payı ile Türkiye’nin en büyük özel sektör enerji üreticisiyiz.

2021 yılı nasıl geçiyor? Bu yılsonu için büyüme ve ciro hedefleriniz ve 2021’den beklentileriniz neler?

2021 yılı dünyada makro göstergelerin değişkenliği, emtia fiyatlarındaki dönemsel farklılaşmalar ve tedarik zincirindeki aksamaların yanında, Türkiye özelinde kısmen kurak bir yıl olarak devam ediyor.

Bu gelişmelere rağmen 2021 yılını bütçe hedeflerimizin üzerinde tamamlamayı hedefliyoruz. Veri odaklı optimizasyon stratejilerimiz, güçlü finansal yapımız ve hedge stratejilerimizin yanında yüksek emre amadeliklerimiz 2021 yılındaki hedeflerimizi daha ileriye taşımamızı sağlayacak. 2021 yılının geri kalan döneminde operasyonel çalışmalarımızda İSG’yi ön planda tutup mevcut başarımızı sürdürerek ve güçlü finansal yapımızı muhafaza ederek üretmeye devam etmek en büyük hedefimiz.

Yatırım planlarınızdan bahseder misiniz, ne kadarlık bir yatırım bütçesi planlıyorsunuz?

Önümüzdeki dönemde aşama aşama devreye almaya başlayacağımız rüzgar santralleri yatırımlarımız olacak. Yenilenebilir enerji alanındaki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Aydın ve Çanakkale YEKA RES projelerimizde önemli bir adımı geride bırakarak 500 MW’lık 10 adet nihai projemiz için YEKA sahası ilan edildi ve lisanslama süreci başladı. Rüzgar santrallerinde yıl geçtikçe teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte yatırım maliyetleri aşağıya geliyor. Buna rağmen 500 MW’lık bir proje için 400-450 milyon dolarlık bir yatırım planlıyoruz.

Bu yatırım önümüzdeki 3-4 yıllık dönemde gerçekleşecek. Türkiye’de mevcut politika YEKA’lar özelinde ağırlık kazanmış olsa bile ilgili kurumların çalışmaları diğer lisanslı ve lisanssız kapasite dağıtımlarının da devam edebileceği yönündedir. Enerjisa Üretim ihaleye hazır (pre-developed) aşamada rüzgar ve güneş projeleri geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. Bunların yanında önlisans aşamasındaki 65 MW kapasiteli Erciyes RES projesinin inşaat öncesi izinlerinin ve mühendislik çalışmalarının tamamlanması için çalışıyoruz.

Kurulu gücünüzü ne kadara çıkarmak istiyorsunuz?

Mevcut işletmede olan ve hali hazırda projeleri ilerleyen çalışmalarımıza ek olarak olası M&A fırsatlarını da değerlendirerek, orta vadede kurulu gücümüzü 4 bin 170 MW’ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

2021’de ve sonrasında hangi alanlara odaklanacaksınız?

2021 ve sonrasında en önemli önceliğimiz İnsan, Teknik, Finans, Sürdürülebilirlik, Dijital, Strateji ve Sosyal Politikalar konularında sektörün lideri ve öncüsü olmak.

Yurtdışında var mısınız? Yurtdışıyla ilgili hedef ve planlarınızdan bahsedebilir misiniz?

Enerjisa Üretim Europe adı ile Bulgaristan, Sırbistan, Romanya ve Macaristan’da elektrik ticareti lisansına sahibiz. Enerjisa Üretim Europe sayesinde Güney Doğu Avrupa ülkelerinde elektrik alış ve satış işlem hacimlerini artırmayı hedefliyoruz.

”OLUŞABİLECEK ALIM VE SATIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRİYORUZ”

“Ülkemizin enerji arzını ve sürdürülebilirliğini destekleyecek farklı projeler ile yatırım yapmaya devam edeceğiz. Stratejimizin ve konsantrasyonumuzun temeli, sürdürülebilir büyümeyi, rüzgar ve güneş santralleri ile desteklemek. Ayrıca piyasada oluşabilecek alım ve satım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Operasyon merkezimiz Senkron ile üçüncü taraf santralleri için fiziksel işletme sürecine adım atmayı hedefliyoruz.”

“GÜNEŞ ENERJİSİ ARTIŞ TRENDİ GÖSTERECEK”

“Ülkemiz, güneş kaynağı olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha zengin. Güneş büyük projelerin yanında, dağıtık kurulumlarla da artış trendi gösterecek. Bu da özellikle şebekenin işletiminde öğrenilmiş kuralların yeniden yazılmasını gerektiriyor. Türkiye’de rüzgar kapasitesinde de gidebileceğimiz önemli bir yol var. Burada teknoloji çok daha olgun bir hale geldi. Bu projelerin hızlandırılması için en faydalı çalışma bürokrasinin azaltılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması olabilir.”