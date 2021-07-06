Sahibinden.com verilerine göre, geçen ay en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil olurken, minivan panelvan, arazi SUV​​​​​​​ pick-up, motosiklet ve ticari araçlar sıralamayı takip etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, marka model sıralamasında ilk sırada Renault Clio yer aldı. Bunu Volkswagen Passat, Opel Astra, Renault Megane ve Ford Focus takip etti.

İlan sayılarına bakıldığında ise haziranda önceki aya oranla en çok artış gösteren vasıta alt kategorisi yüzde 20 ile modifiye araçlar oldu.

Modifiye araçları, yüzde 11 ile minivan panelvan, yüzde 10 ile motosiklet ve UTV, yüzde 9 ile otomobil izledi.

Haziranda en çok ilanı verilen arazi SUV pick-up markası değişmedi ve ilk sırayı yine Nissan aldı.

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