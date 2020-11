View this post on Instagram

Biz Hazırız! Enkazdan çıkıp mucize yaratan ve enkazdan çıkma umudunu bir an olsun yitirmeden beklediğimiz tüm çocuklarımızın, hayatları boyunca tüm eğitim masraflarını SEY Vakfı olarak karşılamak üzere yola çıktığımızı bildirmek isteriz.