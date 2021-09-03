Son dakika haberi… Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,78, yurt içi üretici fiyatları yüzde 31,34 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,12, Yİ-ÜFE yüzde 2,77 artış kaydetti.

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 yükseldi.

Yİ-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,77, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,51, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,34 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün ağustosta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,81, imalatta yüzde 45,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 48,39, su temininde yüzde 28,61 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,72 imalatta yüzde 1,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,53, su temininde yüzde 0,9 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 54,71, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,12, dayanıksız tüketim malında yüzde 31,49, enerjide yüzde 59,39, sermaye malında yüzde 27,48 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 2,12, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,94, enerjide yüzde 9,77, sermaye malında yüzde 0,45 artış kayıtlara geçti.

Yıllık Yİ-ÜFE’ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık en düşük artış, yüzde 10,77 ile giyim eşyası, yüzde 12,38 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 12,73 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 100,27, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 92,19, ham petrol ve doğal gaz yüzde 82,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE’ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık azalış, yüzde 3,11 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1,05 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 0,14 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 19,53, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 6,61, metal cevherleri yüzde 5,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,27 ile lokanta ve oteller ve yüzde 1,38 ile ev eşyası oldu.

Ağustosta aylık bazda düşüş gösteren gruplar ise yüzde 3,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 0,77 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,18 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,31 ile sağlık ve yüzde 0,58 ile eğitim olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE’de ana harcama gruplarında ağustosta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bunu yüzde 22,91 ile ev eşyası ve yüzde 21,76 ile ulaştırma izledi.

Ağustosta 2020’ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 4,79 ile haberleşme, yüzde 7,47 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,75 ile eğitim olarak belirlendi.

Ağustosta, endekste kapsanan 415 maddeden, 59 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 49 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 307 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Ağustosta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge ise yüzde 23,05 ile “Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli” oldu. En düşük artış ise yüzde 18,02 ile “İstanbul” bölgesinde kayda geçti.