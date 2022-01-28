Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38’inci maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’in bu görevi sonlandırılmış ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Erhan Çetinkaya atanmıştır” denildi.

BAŞKAN YARDIMCISI ATANDI

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.