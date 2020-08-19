Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdeye ilişkin, “Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak” dedi.

Bakan Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni’nin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Bundan yaklaşık 4 yıl önce Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi kapsamındaki hedeflerden bahsettiklerini anımsatan Albayrak, yapılan açılışla, bunun en tarihi adımlarından birinin atıldığını söyledi.

Albayrak, bu adımın ülke açısından önemine dikkati çekerek, “Türkiye’de hep üretim adı altında birleştirip ihracat yapıyoruz diyenlere inat, Türkiye’de güneş teknolojilerinde hatırı sayılır tesisin açılışını yaptık. Bu tesiste üretilecek yerli panellerle dünyanın en büyük güneş tarlası kurulacak” diye konuştu.

Bu yatırımın, sadece ekonomi ve enerji politikaları anlamında değil, bir psikolojik eşiğin aşılması açısından da tarihi bir iş olduğunu vurgulayan Albayrak, sözlerini şu değerlendirmede bulundu:

“Milyar dolarlık pazar, ithalatı elimine ettiğiniz, ihracat kapasitesini genişlettiğiniz bir iş. Milli ekonomiden, katma değerli üretimden bahsediyoruz. Türkiye’nin katma değerli üretimle birlikte istihdama, yetişmiş iş gücüne, dönüşüm modeline örnek olacak yatırım modeli burada var. Türkiye’ye, Türk mühendislerine güvendiğinizde, Türkiye’nin artık bu teknolojilerde söz sahibi olacağı Ar-Ge altyapısı da burada var. Artık bu teknolojileri daha ileri noktaya taşıyacak süreç başlıyor. İnşallah bunun bir sonraki adımı, bu teknolojilerin gelişmesinde bir sonraki adım enerji depolama. Biz bunu başardıysak, pil depolama, enerji depolama altyapısıyla ilgili bunun yakın gelecekte de gerçekleştiğini göreceğiz.”

Albayrak, ülkenin tarihi projelere imza attığına işaret ederek, “Beton lobisi, betonlar arasında tasfiye olurken, Türkiye inşallah bu dönüşümü her anlamda çok daha ileri noktaya taşıyacak. Biz buna gönülden inanıyoruz. Her attığımız adım bu ideale ve hedeflere perçinlenerek ulaşmamız için çok daha güzel bir süreci ortaya koyacak. Önümüzdeki günlerde daha güzel haberlerle Türkiye inşallah daha mutlu ve güçlü şekilde geleceğe uyanacak.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin sorulması üzerine Albayrak, şunları kaydetti:

“Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece.”