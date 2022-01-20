Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’nin huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Bukele’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Bukele’nin huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda,