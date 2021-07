Twitter CEO’su Jack Dorsey, Bitcoin merkezli yeni bir oluşum için çalıştıklarını resmi olarak doğruladı.

Son zamanlarda zor bir süreçten geçen Bitcoin’in kaderini değiştirmeye aday yeni bir açıklama geldi. Ama bu kez açıklamanın altında Elon Musk gibi bilindik bir ismin değil, sürpriz bir ismin imzası var. Twitter CEO’su Jack Dorsey, merkezinde Bitcoin’in olacağı yeni bir platform kurmak için kolları sıvadıklarını açıkladı.

Bitcoin ve Dogecoin gibi dijital para birimleri, Çin’den gelen kötü haberler sonrasında tarihi bir düşüş daha yaşadı.

Jack Dorsey, Twitter’da yaptığı açıklama ile şirketi Square’in açık geliştirici platformu oluşturmaya odaklanan yeni bir işletme kurmakta olduğunu söyledi. Dorsey, oluşumun temel odak noktasının Bitcoin olacağını belirtti. Oluşumun ismi ise TBD olacak. Jack Dorsey’nin açıklamasına göre TBD tamamen açık kaynak temeline oturtulmuş bir yapı olacak. Ayrıca Dorsey’in, Twitter profiline Bitcoin ibaresini eklemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Square is creating a new business (joining Seller, Cash App, & Tidal) focused on building an open developer platform with the sole goal of making it easy to create non-custodial, permissionless, and decentralized financial services. Our primary focus is #Bitcoin. Its name is TBD.

— jack (@jack) July 15, 2021