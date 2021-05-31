İtalya’da mücevher tasarımı okuduktan sonra tıpkı dedesi ve babası gibi mücevherci olmayı seçen girişimci Melis Goral Salargil, kendi markası Melis Goral Jewelry’i her geçen yıl büyütüyor. Yerli ünlülerin yanı sıra Liv Taylor, Greta Gerwig, Emily Blunt ve Ana Beatrize Barros isimlerin de tercihi olan marka bu yaz bir çok otel içerisindeki pop – up mağazalarda da satışa sunulacak.

Aile işini ileri bir noktaya taşıyan pek çok girişimci var. Melis Goral Salargil de onlardan biri. Babası ve dedesi mücevherci olan Salargil’in çocukluğu onlarla birlikte Kapalıçarşı’da atölyelerde geçiyor. Sonrasında moda tasarımı eğitimi almak üzere Milona’ya giden Salargil, bir yıl sonra mücevher tasarımı okumaya karar veriyor. Üçüncü kuşak mücevherci olarak Türkiye’ye dönüyor. Bir süre yine babası ile çalışmaya devam ediyor. 2012 yılında da ilk kez kendi tasarımlarını yapmaya başlıyor ve 2015 yılında Bebek’te kendi markasıyla ilk showroomunu açıyor. Burası dışında melisgoral.com üzerinden online satışları da bulunduğunu belirten Melis Goral Salargil, “Ayrıca koleksiyonlarımızın bir bölümü Beymen mağazalarında da yer alıyor. Yaz dönemlerinde Maça Kızı Hotel, Kaplankaya Hotel dışında bu yaz Mandarin Hotel içerisinde bir pop-up mağaza projesinde yer alacağız. Yurtdışında ise ABD’de çeşitli mücevher butiklerinin yanı sıra online platform olarak Moda Operandi’deyiz. Ortadoğu’da ise ounass.com’da satışlarımız devam ediyor” diye anlatıyor.

ÜÇ ATÖLYEDE ÜRETİM

Salargil, mücevher sektöründe ve tasarımlarında pırlanta, yakut, zümrüt ve safir gibi renkli taşlar ve yarı değerli taşları kullanıyor. Yeni showroomu ile birlikte bazı home ürünlerini de yapmaya başladıklarını söyleyen Salargil, şöyle devam ediyor: “Her yıl iki koleksiyon hazırlıyorum ve önceki koleksiyonlardan en çok beğenilen parçaların üretimine devam ediyorum. Üretim adedi o dönem kaç noktada satıldığımızla alakalı olarak değişkenlik gösteriyor ancak yılda 500 adet üretim yapıyoruz. Üretimi Kapalıçarşı’nın en iyi ve her açıdan etik çalışan atölyeleri ile yürütüyoruz. Uzun süre tek atölye ile çalıştık ancak son dönem farklı tarzda ürünler tasarladıkça çalıştığımız atölye sayısı da arttı. Şu an üç atölye ile çalışıyoruz. En dikkat ettiğim konulardan birisi tasarımın teknik olarak standardını bozmamak. Bu nedenle o tasarımları hep aynı atölye ile çalışıyorum.”

DÖRT ÜLKEYE İHRACAT

Melis Goral Jewelry markası olarak yaklaşık 5 yıldır Avrupa, ABD ve Ortadoğu’ ya ihracat yaptıklarını ve son iki yılda ihracat hacimlerinin önceki yıllara göre 2,5-3 kat arttığını dile getiren Salargil, şunları anlatıyor:

“Üretimimizin yaklaşık yüzde 20’si ihracatı oluşturuyor. Hala iç piyasada da büyüme potansiyelimiz yüksek ve doğru adımlarla büyümeyi tercih ediyorum. Yüzde 20’lik oranı yüzde 35-40 aralığına çekme hedefimiz var. Şu an 4 ülkeye ihracatımız bulunuyor. Mevcut pazarlarda büyümeye devam etmek istiyoruz. Ortadoğu ve ABD’de markayı daha güçlü hale getirmeyi, Avrupa’da da marka bilinirliğimizi artırmayı istiyorum. Bu sebeple Avrupa’daki PR çalışmalarımıza son iki yıldır daha da ağırlık verdik.”

ÜNLÜLERİN TERCİHİ

Markanın mücevherlerini Türkiye’den birçok ünlü tercih ediyor. Yurtdışında ise Greta Gerwig, Liv Taylor, Emily Blunt ve Ana Beatrize Barros gibi isimler taşıyor. ABD’de Katherine Tess, Julianna’s gibi mücevher butiklerinin dışında Moda Operandi de online olarak yer aldıklarını ifade eden Salargil, “Avrupa’ da Mr Joias ve Ortadoğu’ da Ounass.com’dayız. Yaz dönemi için Mandarin Hotel’ deki yeni satış noktamız için heyecanlıyız. Londra’ da başlayan PR çalışmalarımızı da artırarak marka bilinirliğimizi ve satış noktalarımızı daha bilinir hale getirmek ve yurtdışı ihracatımızı büyütmek şu an ana hedeflerimizin başında yer alıyor. Konvansiyonel kanallar dışında dijitaldeki büyümenin de farkında olarak online taraftaki çalışmalarımıza da yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye ekliyor