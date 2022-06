2022-YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bu hafta sonu 81 il ve Lefkoşa’da 18-19 Haziran’da gerçekleştirilecek. Peki, YKS saat kaçta başlıyor? Sınavlar kaç dakika sürecek? Hangi konudan kaç soru var? İşte soru ve cevaplarla YKS 2022:

YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? KAÇTA BİTİYOR? SINAV KAÇ DAKİKA?

Öncelikle sınavın başlangıç saati ve sınav süresi internette çok arananlar arasında. Peki, YKS saat kaçta başlıyor? YKS’nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırıldı. Ve sınavın süresi 165 dakika oldu. TYT, 18 Haziran’da saat 10.15’te başlayacak.

TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

İKİNCİ OTURUMUN SAATİ VE SÜRESİ

Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 19 Haziran’da saat 10.15’te başlayacak, adaylara 160 soru için 180 dakika verilecek.

AYT’de “Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak.

AYT’nin sosyal bilimler-2 testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

ÜÇÜNCÜ OTURUMUN SAATİ VE SÜRESİ

19 Haziran’da yapılacak üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başlayacak ve adayların 80 soru için 120 dakika süreleri olacak. AYT ve YDT oturumlarının süresinde herhangi bir değişiklik olmadı. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

BU YIL SINAVDA NELER DEĞİŞTİ?

Bu yıl YKS’de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale gelecek. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

2022 YKS’den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması gerekecek. Ayrıca özel yetenek sınavında taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecek.

BAZI PROGRAMLARDAKİ BAŞARI SIRASI KOŞULU UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması sürecek. Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 100 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.

– Geçen yılın TYT puanlarının kullanımında son yıl

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-TYT puanını 2022-YKS yerleştirmelerinde kullanabilecekler, ancak bu adayların 2022-YKS’ye başvuru yapmış olmaları gerekiyor. 2021-TYT’de alınan 200 ve üzeri puanlar, 2022 YKS’de dönüştürülerek kullanılabilecek. Ancak 2022 YKS’den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.

YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER 2022 NELER?

Peki, YKS için gerekli belgeler 2022 neler? ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların sınava gireceği salon ve bina bilgilerini içeren sınav giriş belgelerinin 1 Haziran’da “ais.osym.gov.tr” sayfasından ve AİS Mobil uygulamasından adayların erişimine açıldığını hatırlatarak adaylara şu uyarılarda bulunmuştu.

“Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadır. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adayların mağdur olmamaları için ivedilikle nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekmektedir. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacaktır.”

2022-YKS İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

ÖSYM’den yapılan açıklamada ise şu bilgiler veriliyor:

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 18 Haziran 2022 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 19 Haziran 2022 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla, sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu“Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir.“Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. (Bu bağlantıdan bakabilirsiniz)

YKS 2022 kılavuzunda ise şu bilgiler yer alıyor:

-Sınava giriş belgesi: Adaylar sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

-Fotoğraflı nüfus cüzdayı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve fotoğraflı geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı: YÖK kılavuzunda, “Adayların sınava girebilmeleri için 2022-YKS’nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya fotoğraflı geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur” deniliyor. (Geçerli sayılan diğer belgeler için buraya bakabilirsiniz)

T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları, 20 Temmuz’da açıklanacak.

ÖSYM BAŞKANI YKS İÇİN NELER SÖYLEDİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından 18-19 Haziran’da yapılacak 2022-YKS’ye ilişkin hazırlıklar konusunda AA muhabirinin sorularını yanıtlamıştı.

“TYT’nin süresi 30 dakika artırılarak 165 dakika oldu”

Bu sene Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulamasının kaldırıldığını anımsatan Aygün, ayrıca TYT’nin 135 dakika olan sınav süresinin 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldığını dile getirdi.

Aygün, yerleştirme puanının hesaplanmasına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yükseköğretim programlarına kontenjanlar dahilinde yerleşme imkanı elde edecek. Ancak tıp, diş hekimliği, hukuk, eczacılık, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik alanlarında başarı sıralaması şartı uygulanmaya devam ediyor. Tıp fakülteleri için ilk 50 bin, diş hekimliği fakülteleri için ilk 80 bin, hukuk fakülteleri için ilk 100 bin, eczacılık fakülteleri için ilk 100 bin, mimarlık programları için ilk 250 bin, mühendislik programları için ilk 300 bin ve öğretmenlik programları için ilk 300 bin içine girmek gerekiyor.”

“200 ve üzeri TYT puanının kullanılması son kez uygulanacak”

TYT’de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulamasının bu yıldan sonra sonlanacağını bildiren Aygün, “2021-YKS’de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS’de bu puanlarını son kez kullanabileceklerdir. Bu yıldan sonra bu uygulama geçerli olmayacaktır.” dedi.

“TYT’ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak, YKS’de yaklaşık 870 bin kişi görev yapacak”

Halis Aygün, 2022-YKS’ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirterek şöyle konuştu:

“YKS’nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te yapılacak birinci oturumu TYT’ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15’te yapılacak ikinci oturum olan AYT’ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT’de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45’te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT’de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak.”

“2022 YKS’ye 12 bin 545 engelli aday girecek”

ÖSYM Başkanı Aygün, engelli adaylara ilişkin hazırlıkları ise şöyle anlattı:

“Her sınav merkezinde en az bir tane olmak üzere YKS’de 208 sınav merkezinde sadece engelli adaylarımız için toplam 309 bina ayrıldı. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT’ye toplam 12 bin 545 engelli aday girecek. AYT’ye 7 bin 803, YDT’ye ise 688 engelli aday katılacak. Engelli adaylarımız için 2022 YKS’de, üç oturumda toplam 9 bin 476 okuyucu işaretleyici görev yapacak.”

2022 YKS’ye 18 binden fazla şehit ve gazi yakınının başvurduğunu bildiren Aygün, TYT oturumunda 18 bin 34, AYT oturumlarında 14 bin 237 ve YDT oturumunda 3 bin 74 şehit ve gazi yakını adayın sınav ücretinden muaf tutulduğunu belirtti.

“HES kodu uygulaması kaldırıldı”

Kovid-19 salgını döneminde eğitim-öğretimin tüm kademelerde çevrim içi yapıldığını ve sınavların çevrim içi olarak uygulandığını hatırlatan Aygün, ÖSYM olarak bu süreçte gerekli tüm tedbirleri alarak ikisi YKS olmak üzere tüm sınavları yüz yüze başarıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

ÖSYM olarak salgın dönemi sınav uygulamalarını Sağlık Bakanlığı görüş ve önerileri doğrultusunda hazırladıkları “Pandemi Dönemi Sınav Uygulamaları” rehberine göre gerçekleştirdiklerini belirten Aygün, şunları kaydetti:

“Pandemi döneminden bugüne kadar yapılan sınavlarda, adaylara ve görevlilere 24 milyon 354 bin 152 maske, 24 milyon 388 bin 806 dezenfektan mendil, 6 milyon 324 bin 156 eldiven, 119 bin 177 litrelik el dezenfektanı, 111 bin 116 yüz koruyucu siperlik ve 95 bin 937 tek kullanımlık koruyucu önlük verildi. Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararla HES Kodu uygulaması kaldırılınca biz de Bakanlığımızın kararı doğrultusunda, sınav başvurularında zorunlu tuttuğumuz HES Kodu uygulamasını kaldırdık.

Bundan sonraki sınavlarımızda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verilecek. Sınav görevlilerimiz ve adaylarımız, isterlerse kendi maskeleriyle sınava gelebilecekler. Sınav günü Kovid-19 durumu olan adaylarımız olursa Sağlık Bakanlığı e-Nabız üzerinden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim ettikleri takdirde sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacaklardır.”

“Sınav sonucu ne olursa olsun aileler evlatlarının yanında olmalı”

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS’ye katılacak adaylar ve ailelerine yönelik, “Sınav sonucu ne olursa olsun anne-babalar, evlatlarının yanında olmalı. Başarıyı yalnızca sınav sonucuyla değerlendirmemek gerekir.” ifadelerini kullandı.

Her gencin mutlaka başarılı olacağı bir alanın bulunduğunun altını çizen Aygün, “Gençlerimiz, kendilerine güvensinler. Çalışmalarının karşılığını alacaklarına inansınlar. Ailelerimiz de evlatlarının hayattaki başarılarıyla gurur duymalı ve onların yanlarında olmalılar.” dedi.

Geçen yıl YKS’ye 2 milyon 607 bin 903 aday başvurmuştu.