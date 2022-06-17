Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 18-19 Haziran’da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek tüm adaylara, “Kendilerini rahat hissetmeliler. Önlerinde bir sınav var. Bizler onları üniversitede bekliyoruz. Onlarla beraber inşallah geleceği birlikte inşa edeceğiz. Onlara üniversitelerimizde bilgi, beceri, yetkinlik ne varsa bütün bunları bu öğrencilerimize aktaracağız.” tavsiyesinde bulundu.

Özvar, Prof. Dr. Sabri Orman’ın vefatının ikinci yılı dolasıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen anma programına katıldı.

SALGINDAN SONRAKİ İLK SINAV OLACAK

Burada konuşan Özvar, 18-19 Haziran’da yapılacak YKS’nin salgından sonraki ilk sınav olacağını ve öğrencilerin maskesiz bir şekilde kendi içinde rekabet edeceklerini söyledi.

Özvar, Türkiye’de 1 milyona yakın kontenjan bulunduğunu İfade ederek, “Bu kontenjan için 3 milyon 250 bin adayımız üniversite sınavında yarışacaklar. Öncelikle genç kardeşlerimize, adaylarımıza şunu ifade etmek isterim. Sınav, başarı sıralamasına dayalı bir sınavdır. Yani bu sınavda kim daha fazla soru çözer, kim daha fazla başarılı olur ise sınav sıralaması buna göre teşekkül edecektir. Bu açıdan sınavın başarı sıralamasına dayalı olduğunu unutmamaları lazım.” dedi.

Öğrencilerin sınava zaten hazırlık yaptıklarını, çokça soru çözdüklerini aktaran Özvar, şunları kaydetti:

“Biz Yükseköğretim Kurulu olarak daha önce de ilan ettiğimiz gibi bu önemli sınavda, sınav süresini 30 dakika kadar uzatmış olduk. Bunun inşallah öğrencilerimiz için daha fazla sorularla meşgale içinde olmak, daha fazla onları çözmeye çalışmak ve biraz da streslerini azaltmak maksadıyla böyle bir karar aldığımızı bilmenizi isterim. Bu sınavın 30 dakika uzamasının sınav sorularının kolaylığı veya zorluğuyla hiçbir alakası yok. Zira sınavdaki soruların zorluğu veya kolaylığı aslında o sırada bu soruları hazırlayan hocalarımızın soru hazırlama tarzıyla çok yakından alakalı. Bizler de soruları bilmiyoruz. Bizim için de doğrusu tam bir merak konusu. Biz de sınavdan sonra soruların durumunu, kolaylığını, zorluğunu birlikte tartışacağız. Birlikte değerlendireceğiz.”

“Onlarla beraber inşallah geleceği birlikte inşa edeceğiz”

Prof. Dr. Erol Özvar, bu sene ikinci önemli yeniliğin de gerek Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerekse de Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) barajın kaldırılması olduğunu ifade etti.

Bunu da rekabeti biraz daha arttırabilmek için yaptıklarını anlatan Özvar, “Yalnız şunu da ifade etmem lazım. Bu barajlar kalktı ama başarı sıralamasına dayalı baraj devam ediyor. Yani gerek tıp fakültesi, gerek diş hekimliği, gerek hukuk fakültesi, gerek eğitim fakültesi gibi branşlarda bildiğiniz üzere başarı sıralaması devam etmektedir. Hatta bu sene hukukta başarı sıralamaları 100 bine kadar yukarı doğru çıkmış oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 125 bindi. Şimdi bu 100 bine kadar çıkmış oldu. Dolayısıyla hukukta daha fazla rekabetin ortaya çıkacağını öngörüyoruz.” diye konuştu.

Bu baraj meselesinin büyük ölçüde psikolojik motivasyonu artıracağını vurgulayan Özvar, şöyle devam etti:

“Öğrenci arkadaşlarımızın içinden programları tercih edecek, program tercihinde bulunacak tabanı yaygınlaştırmış olacak. Yani daha fazla tercihte bulunabilen, bakın kazanan değil. Daha fazla tercihte bulunan öğrenci veya aday sayısının artmasına vesile olacaktır. Kendilerini rahat hissetmeliler. Önlerinde bir sınav var. Bizler onları üniversitede bekliyoruz. Onlarla beraber inşallah geleceği birlikte inşa edeceğiz. Onlara üniversitelerimizde bilgi, beceri, yetkinlik ne varsa bütün bunları bu öğrencilerimize aktaracağız. Kendilerinin iyi bir vatandaş, iyi bir insan, üretken bir şahsiyet olmaları için elimizden gelen her tür gayreti üniversitelerimizde ortaya koymuş olacağız. İnanıyoruz ki üniversitelerimizde alacakları bu eğitim ile geleceklerini inşa edecekler. Geleceklerine daha olumlu, daha pozitif, daha iyimser bakacaklardır. Zira gelecek gençlerindir.”