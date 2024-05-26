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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

26 Mayıs 2024 | 10:16
Ekonomist’te Bu Hafta

FRANCIHSE LİDERLERİ

PANO
MORTGAGE MARKET
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
Capital500 Ödül Töreni iş dünyasını buluşturdu
FİNANS KORİDORU
“Bireylerin yatırım tercihlerinde artan oranda TL’leşme gözlemliyoruz”

GÖSTERGE
Cari açıkta 1 yıllık düşüş 20 milyar doları aştı
Bütçe 177,8 milyar TL açık verdi

İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor
“Süper Lig’i anonim şirket yönetmeli”
CarrefourSA büyüme modelini değiştirdi
İnovatif ürünlerle yüzde 100 büyüyecek
Perakendede dijital girişim rüzgarı esiyor
Arsa-arazi satışında ‘kurumsal’ dönem
“5G yatırıma teşvik modeliyle gelmeli”
İş dünyasında ‘yeşil yaka’ arayışı başladı
Tarım dev gruplar ve girişimcilerin odağında

İŞ DÜNYASINDAN
25. yılında yatırımda vites büyüttü
Yeni oteli yüzde 100 sürdürülebilir olacak
Enerji yatırımları 2025’te hızlanacak
Eğitim projesini ülke geneline yayacak
Yeşil yatırımla üretimi artıracak


PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalar coğrafi işareti sahipleniyor
Türkiye’de ilk mağazasını açmayı planlıyor

GİRİŞİM
Rezervasyon hizmetini yurtdışına taşıyacak
Semosis kendi kanatlarıyla uçacak
Girişimcilik çalışmaları tek çatıda toplandı

VERGİDE GÜNDEM
Kripto varlık düzenlemesi ve vergiye yansımaları

BORSA
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Akbank ve Indeks Bilgisayar’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Tahvil+hissede yabancı girişi 7,76 milyar $ oldu

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Yazlık kiralarken nelere dikkat edilmeli? 8 öneri
Türk dizi sektörünün hedefindeki yeni dev ülke
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
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Türk dizi sektörünün hedefindeki yeni dev ülke
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