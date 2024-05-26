FRANCIHSE LİDERLERİ

PANO

MORTGAGE MARKET

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

Capital500 Ödül Töreni iş dünyasını buluşturdu

FİNANS KORİDORU

“Bireylerin yatırım tercihlerinde artan oranda TL’leşme gözlemliyoruz”

GÖSTERGE

Cari açıkta 1 yıllık düşüş 20 milyar doları aştı

Bütçe 177,8 milyar TL açık verdi

İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor

“Süper Lig’i anonim şirket yönetmeli”

CarrefourSA büyüme modelini değiştirdi

İnovatif ürünlerle yüzde 100 büyüyecek

Perakendede dijital girişim rüzgarı esiyor

Arsa-arazi satışında ‘kurumsal’ dönem

“5G yatırıma teşvik modeliyle gelmeli”

İş dünyasında ‘yeşil yaka’ arayışı başladı

Tarım dev gruplar ve girişimcilerin odağında

İŞ DÜNYASINDAN

25. yılında yatırımda vites büyüttü

Yeni oteli yüzde 100 sürdürülebilir olacak

Enerji yatırımları 2025’te hızlanacak

Eğitim projesini ülke geneline yayacak

Yeşil yatırımla üretimi artıracak



PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalar coğrafi işareti sahipleniyor

Türkiye’de ilk mağazasını açmayı planlıyor

GİRİŞİM

Rezervasyon hizmetini yurtdışına taşıyacak

Semosis kendi kanatlarıyla uçacak

Girişimcilik çalışmaları tek çatıda toplandı

VERGİDE GÜNDEM

Kripto varlık düzenlemesi ve vergiye yansımaları

BORSA

Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Akbank ve Indeks Bilgisayar’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: Tahvil+hissede yabancı girişi 7,76 milyar $ oldu