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Ekonomist'te bu hafta (04-17 Ağustos)

Ekonomist'in bu haftaki (04-17 Ağustos) konuları şöyle

04 Ağustos 2024 | 13:11
Ekonomist'te bu hafta (04-17 Ağustos)

PANO
10 MORTGAGE MARKET
12 İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“Paynkolay ile açık bankacılıkta liderlik hedefliyoruz”
“Yönetici sorumluluk sigortalarında limitler artıyor”
TBB’den yeşil dönüşüm ve SKDM’ye ilişkin ‘rehber’ rapor
“Deniz çayırları şamandıralarla korunacak”
Odeabank’ta Tolga Usluer’e yeni görev

KAPAK

30 GÖSTERGE
Faiz indirimi için gözler eylül ayında
İmalat PMI eşik değerin altında
Güven endekslerinde gerileme sürüyor
Dış açık ilk 6 ayda % 30 düştü
Hibrit santrallere yatırımcı akını var
“Gayrimenkul piyasası 2025’e hazırlanıyor”
100 milyon TL’lik yatırım fonu kurdu
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Zeytinyağında gözler ihracat yasağında
Lüks konut talebi rezidansa ilgiyi artırdı
Tüketici elektroniği pazarı uçuşa geçti
“Gıdada global marka olacağız”
Drone teknolojileri girişimcilerini uçuracak

İŞ DÜNYASINDAN
Enfal Oyuncak Amerika’yı hedefe aldı
Maliyetten kaçan mücevherci Mısır’a yöneldi
Tekne sahipliğinde ‘hisseli’ dönemi başlattı
Kars turizmde atağa geçiyor
Depremin yaralarını sarıp ciroyu katlayacak
eTR Ödülleri’ne başvurular başladı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalarda yenilenme logolara da yansıyor
’Longevity’ trendi yükselişte

GİRİŞİM
Hobisini girişime dönüştürdü
1 milyon dolar yatırım aldı
Tech İstanbul’dan bir ilk

VERGİDE GÜNDEM
Yurt içi asgari kurumlar vergisi

BORSA
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?

TAHMİN
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri
Yatırımcıya Özel
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları
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İLERİ
Japonya piyasalarında neler oluyor?
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 2 şirket
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Bahadır Kimya halka arz tarihi: Ne iş yapıyor? Kaç lot dağıtacak?
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Bir şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2024-01.08.2024)
DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu
Elite Naturel (ELITE) temettü teklifini duyurdu
Türkiye Sigorta (TURSG) bedelsiz tarihini duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
GERİ
İLERİ
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