Ekonomist'te bu hafta (04-17 Ağustos)

PANO

10 MORTGAGE MARKET

12 İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Paynkolay ile açık bankacılıkta liderlik hedefliyoruz”

“Yönetici sorumluluk sigortalarında limitler artıyor”

TBB’den yeşil dönüşüm ve SKDM’ye ilişkin ‘rehber’ rapor

“Deniz çayırları şamandıralarla korunacak”

Odeabank’ta Tolga Usluer’e yeni görev

KAPAK

30 GÖSTERGE

Faiz indirimi için gözler eylül ayında

İmalat PMI eşik değerin altında

Güven endekslerinde gerileme sürüyor

Dış açık ilk 6 ayda % 30 düştü

Hibrit santrallere yatırımcı akını var

“Gayrimenkul piyasası 2025’e hazırlanıyor”

100 milyon TL’lik yatırım fonu kurdu

2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak

Zeytinyağında gözler ihracat yasağında

Lüks konut talebi rezidansa ilgiyi artırdı

Tüketici elektroniği pazarı uçuşa geçti

“Gıdada global marka olacağız”

Drone teknolojileri girişimcilerini uçuracak

İŞ DÜNYASINDAN

Enfal Oyuncak Amerika’yı hedefe aldı

Maliyetten kaçan mücevherci Mısır’a yöneldi

Tekne sahipliğinde ‘hisseli’ dönemi başlattı

Kars turizmde atağa geçiyor

Depremin yaralarını sarıp ciroyu katlayacak

eTR Ödülleri’ne başvurular başladı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalarda yenilenme logolara da yansıyor

’Longevity’ trendi yükselişte

GİRİŞİM

Hobisini girişime dönüştürdü

1 milyon dolar yatırım aldı

Tech İstanbul’dan bir ilk

VERGİDE GÜNDEM

Yurt içi asgari kurumlar vergisi

BORSA

Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?

TAHMİN

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri

Yatırımcıya Özel

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları

Neden düştü? Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri

Sermaye & Temettü takvimi

Takas Analizi