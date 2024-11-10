Ekonomist'te bu hafta (10 - 23 Kasım 2024)

YEŞİL FİNANSMAN FIRSATLARI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

“En Beğenilenler” ödüllerine kavuştu

Finans ve teknolojinin liderleri zirvede buluştu

FİNANS KORİDORU

“Tarım, siber risk ve parametrik sigorta alanlarında yeni ürünler çıkaracağız”

Aktif Bank, yeşil enerji üretimine başlıyor

KAPAK

GÖSTERGE

Aylık enflasyonda iyileşme hala gelmedi

İş dünyasında yeşil dönüşüm seferberliği

Dev holdinglerin gözü yeşil teşvik ve yasada

“Yeşil dönüşüm için finansal kaynak oluşturacağız”

“İkiz dönüşümü hızla tamamlamalıyız”

“İklim krizi sanayinin geleceğini şekillendirecek”

“Yeşil dönüşümde hızlı davranan kazanacak”

“Türkiye küresel bir kilit oyuncu olabilir”

İŞ DÜNYASINDAN

Köy okullarında sürdürülebilir etki yaratacak

Ayvalık zeytinyağında markalaşacak

İnşa ettiği çelik yapıyla örnek olacak

COP’da sürdürülebilir çözümleri paylaşacak

Dil kitapları pazarı büyümeye hazırlanıyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Spor dünyasında sürdürülebilirlik rüzgarı

Çevreci kampüsünü devreye aldı

GİRİŞİM

“Yeni kuluçka merkezi kuruyoruz”

Girişimcilik fikirleri Eskişehir’den yükselecek

“Sağlıklı gıdaya erişim sürdürülebilir olmalı”

"Gelecek nesilleri önemsiyoruz" 84 Balkanlar’da yatırım yapacak 86 Sürdürülebilirlikte

şirketlerin yanında

Yeşil lojistik belgesi almaya hak kazandı

Çevre dostu ebebek evrensel olacak

VERGİDE GÜNDEM

Yatırımcıya enflasyon düzeltmesi teşviki

BORSA

Sürdürülebilir hisseler BİST-100’ü geçti

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Türk Traktör ve Çimsa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: Yabancılar, tahvil alırken hisse satıyor