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Ekonomist'te bu hafta (10 - 23 Kasım 2024)

Ekonomist'in bu haftaki (10 - 23 Kasım 2024) konuları şöyle:

10 Kasım 2024 | 09:51
Ekonomist'te bu hafta (10 - 23 Kasım 2024)

YEŞİL FİNANSMAN FIRSATLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK
“En Beğenilenler” ödüllerine kavuştu
Finans ve teknolojinin liderleri zirvede buluştu

FİNANS KORİDORU
“Tarım, siber risk ve parametrik sigorta alanlarında yeni ürünler çıkaracağız”
Aktif Bank, yeşil enerji üretimine başlıyor

KAPAK
GÖSTERGE
Aylık enflasyonda iyileşme hala gelmedi
İş dünyasında yeşil dönüşüm seferberliği
Dev holdinglerin gözü yeşil teşvik ve yasada
“Yeşil dönüşüm için finansal kaynak oluşturacağız”
“İkiz dönüşümü hızla tamamlamalıyız”
“İklim krizi sanayinin geleceğini şekillendirecek”
“Yeşil dönüşümde hızlı davranan kazanacak”
“Türkiye küresel bir kilit oyuncu olabilir”

İŞ DÜNYASINDAN
Köy okullarında sürdürülebilir etki yaratacak
Ayvalık zeytinyağında markalaşacak
İnşa ettiği çelik yapıyla örnek olacak
COP’da sürdürülebilir çözümleri paylaşacak
Dil kitapları pazarı büyümeye hazırlanıyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Spor dünyasında sürdürülebilirlik rüzgarı
Çevreci kampüsünü devreye aldı

GİRİŞİM
“Yeni kuluçka merkezi kuruyoruz”
Girişimcilik fikirleri Eskişehir’den yükselecek
“Sağlıklı gıdaya erişim sürdürülebilir olmalı”
"Gelecek nesilleri önemsiyoruz" 84 Balkanlar’da yatırım yapacak 86 Sürdürülebilirlikte
şirketlerin yanında
Yeşil lojistik belgesi almaya hak kazandı
Çevre dostu ebebek evrensel olacak

VERGİDE GÜNDEM
Yatırımcıya enflasyon düzeltmesi teşviki

BORSA
Sürdürülebilir hisseler BİST-100’ü geçti
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Türk Traktör ve Çimsa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? 
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancılar, tahvil alırken hisse satıyor

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Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
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