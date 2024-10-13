Ekonomist'te bu hafta (13-26 Ekim)

PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“VDMK ihraçlarıyla reel sektöre desteğimizi artıracağız”
Anadolu Hayat’ta Serkan Uğraş Kaygalak dönemi
“Fon sepeti fonları ile karma ve değişken fonlar dikkate alınmalı”
Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması 2024’ün sonuçları açıklandı
Enqura, ‘FinTech Five’ ile unicorn olmayı hedefliyor
KAPAK
GÖSTERGE
Artık gözler aylık enflasyonda olacak
Dış ticaret açığında sınırlı artış
İmalat PMI 54 ayın en düşüğünde
Beş dev yatırımla ithalata set geliyor
“Selüloza 1,5 milyar dolar yatırım yapacağız”
Sürat, 10 ülkeye daha kargo taşıyacak
Söke pamuğunu dünyaya tanıtacak
Eko turizm alanları ‘eko köy’lere dönüşüyor
Gıdacılar ‘gross’ için yarışa girdi
“40 milyon dolar yatırımla Avrupa’da büyüyeceğiz”
Mobil çalışanlara özel teknolojiler artıyor
İŞ DÜNYASINDAN
13 yılda 170 milyon dolar yatırım yaptı
Türkiye’nin ilk mücevher markası mağazalaşma atağında
“Yabancı operatörler de enflasyon mağduru”
Ağaoğlu, yeni iş alanlarıyla değişim yolunda
Mobilya sektörü geleceğini masaya yatırdı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Lüks markaların yükselişi sürüyor
“Al ile katma değer yaratmaya başladık”
GİRİŞİM
“İstanbul’u girişimcilik merkezi yapacağız”
Start up’lara desteği artıracak
Bilişim Vadisi’ne uluslararası ödül
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
Riskten Korunmanın Riski: Katma Değer Vergisi
BORSA
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Türk Traktör ve Vakıfbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancı hissede satıcı, tahvilde alıcı