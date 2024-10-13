Ekonomist'te bu hafta (13-26 Ekim)

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“VDMK ihraçlarıyla reel sektöre desteğimizi artıracağız”

Anadolu Hayat’ta Serkan Uğraş Kaygalak dönemi

“Fon sepeti fonları ile karma ve değişken fonlar dikkate alınmalı”

Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması 2024’ün sonuçları açıklandı

Enqura, ‘FinTech Five’ ile unicorn olmayı hedefliyor

KAPAK

GÖSTERGE

Artık gözler aylık enflasyonda olacak

Dış ticaret açığında sınırlı artış

İmalat PMI 54 ayın en düşüğünde

Beş dev yatırımla ithalata set geliyor

“Selüloza 1,5 milyar dolar yatırım yapacağız”

Sürat, 10 ülkeye daha kargo taşıyacak

Söke pamuğunu dünyaya tanıtacak

Eko turizm alanları ‘eko köy’lere dönüşüyor

Gıdacılar ‘gross’ için yarışa girdi

“40 milyon dolar yatırımla Avrupa’da büyüyeceğiz”

Mobil çalışanlara özel teknolojiler artıyor

İŞ DÜNYASINDAN

13 yılda 170 milyon dolar yatırım yaptı

Türkiye’nin ilk mücevher markası mağazalaşma atağında

“Yabancı operatörler de enflasyon mağduru”

Ağaoğlu, yeni iş alanlarıyla değişim yolunda

Mobilya sektörü geleceğini masaya yatırdı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Lüks markaların yükselişi sürüyor

“Al ile katma değer yaratmaya başladık”

GİRİŞİM

“İstanbul’u girişimcilik merkezi yapacağız”

Start up’lara desteği artıracak

Bilişim Vadisi’ne uluslararası ödül

BANKNOT

VERGİDE GÜNDEM

Riskten Korunmanın Riski: Katma Değer Vergisi

BORSA

Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Türk Traktör ve Vakıfbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: Yabancı hissede satıcı, tahvilde alıcı

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