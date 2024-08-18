Ekonomist'te bu hafta (18-31 Ağustos)

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
Alternatif yatırım fonlarının ekonomiye katkısında artış bekleniyor
Garanti BBVA’da Mahmut Akten dönemi başlıyor
KAPAK
KoçZer satın almayı dijitalleştiriyor
GÖSTERGE
Enflasyonda yıl sonu hedefi değişecek mi?
Büyümede ‘sert fren’ olur mu?
Geniş işsizlik yüzde 30’a dayandı
Dalgalı piyasada risklerden korunun
“Krediye erişim konusunda sitemliyiz”
50’nci yılında 600 milyon TL’lik yatırım
Çinli Gree Türkiye’de yatırıma hazırlanıyor
Yerli fintech şirketleri gözünü global pazara dikti
‘Topraktan Ev’lenme trendi yayılıyor
“Her yıl 15 yeni otel açacağız”
Instagram yasağı en çok KOBİ’leri vurdu
İŞ DÜNYASINDAN
Lezzeti yurt dışına da taşıyacak
Yerli yeşil mercimekte üretim atağı
Bursa’dan Çin’e kombi gönderiyor
Broker Akademi kuruldu
Olimpiyatlar Paris’e kazandırdı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalar için evrim kaçınılmaz
Kadın saat ustaları yetiştiriyor
GİRİŞİM
Çalışan bağlılığını artıran uygulama
Türkiye’nin kadın girişimcisi aranıyor
4 dakikada yatırım aldı
VERGİDE GÜNDEM
Vergi hukukundan vergi mühendisliğine doğru
BORSA
16 kurumdan hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: TSKB ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancılar, hisse piyasasına geri döndü