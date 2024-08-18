Ekonomist'te bu hafta (18-31 Ağustos)

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

Alternatif yatırım fonlarının ekonomiye katkısında artış bekleniyor

Garanti BBVA’da Mahmut Akten dönemi başlıyor

KAPAK

KoçZer satın almayı dijitalleştiriyor

GÖSTERGE

Enflasyonda yıl sonu hedefi değişecek mi?

Büyümede ‘sert fren’ olur mu?

Geniş işsizlik yüzde 30’a dayandı

Dalgalı piyasada risklerden korunun

“Krediye erişim konusunda sitemliyiz”

50’nci yılında 600 milyon TL’lik yatırım

Çinli Gree Türkiye’de yatırıma hazırlanıyor

Yerli fintech şirketleri gözünü global pazara dikti

‘Topraktan Ev’lenme trendi yayılıyor

“Her yıl 15 yeni otel açacağız”

Instagram yasağı en çok KOBİ’leri vurdu

İŞ DÜNYASINDAN

Lezzeti yurt dışına da taşıyacak

Yerli yeşil mercimekte üretim atağı

Bursa’dan Çin’e kombi gönderiyor

Broker Akademi kuruldu

Olimpiyatlar Paris’e kazandırdı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalar için evrim kaçınılmaz

Kadın saat ustaları yetiştiriyor

GİRİŞİM

Çalışan bağlılığını artıran uygulama

Türkiye’nin kadın girişimcisi aranıyor

4 dakikada yatırım aldı

VERGİDE GÜNDEM

Vergi hukukundan vergi mühendisliğine doğru

BORSA

16 kurumdan hisse önerisi

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: TSKB ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: Yabancılar, hisse piyasasına geri döndü