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Ekonomist'te bu hafta (18-31 Ağustos)

Ekonomist'in bu haftaki (18-31 Ağustos) konuları şöyle...

18 Ağustos 2024 | 09:10
Ekonomist'te bu hafta (18-31 Ağustos)

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
Alternatif yatırım fonlarının ekonomiye katkısında artış bekleniyor
Garanti BBVA’da Mahmut Akten dönemi başlıyor

KAPAK
KoçZer satın almayı dijitalleştiriyor

GÖSTERGE
Enflasyonda yıl sonu hedefi değişecek mi?
Büyümede ‘sert fren’ olur mu?
Geniş işsizlik yüzde 30’a dayandı
Dalgalı piyasada risklerden korunun
“Krediye erişim konusunda sitemliyiz”
50’nci yılında 600 milyon TL’lik yatırım
Çinli Gree Türkiye’de yatırıma hazırlanıyor
Yerli fintech şirketleri gözünü global pazara dikti
‘Topraktan Ev’lenme trendi yayılıyor
“Her yıl 15 yeni otel açacağız”
Instagram yasağı en çok KOBİ’leri vurdu

İŞ DÜNYASINDAN
Lezzeti yurt dışına da taşıyacak
Yerli yeşil mercimekte üretim atağı
Bursa’dan Çin’e kombi gönderiyor
Broker Akademi kuruldu
Olimpiyatlar Paris’e kazandırdı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalar için evrim kaçınılmaz
Kadın saat ustaları yetiştiriyor

GİRİŞİM
Çalışan bağlılığını artıran uygulama
Türkiye’nin kadın girişimcisi aranıyor
4 dakikada yatırım aldı

VERGİDE GÜNDEM
Vergi hukukundan vergi mühendisliğine doğru

BORSA
16 kurumdan hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: TSKB ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancılar, hisse piyasasına geri döndü

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  • STERLIN/DOLAR 1,2945 0,70795%
Borsa Haberleri
Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
16 kurumdan 57 hisse önerisi
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
Ahes GYO’nun halka arz oluyor: Fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak?
Kıraç Galvaniz halka arzına 4,5 kat talep geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12-15 Ağustos 2024)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (15 Ağustos)
Şişecam (SISE) bilanço tarihi belli oldu
SPK'dan bir halka arz, 3 sermaye artırımı onayı
SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
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Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
16 kurumdan 57 hisse önerisi
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
Ahes GYO’nun halka arz oluyor: Fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak?
Kıraç Galvaniz halka arzına 4,5 kat talep geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12-15 Ağustos 2024)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (15 Ağustos)
Şişecam (SISE) bilanço tarihi belli oldu
SPK'dan bir halka arz, 3 sermaye artırımı onayı
SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
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