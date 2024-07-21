PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Zorunlu karşılıklardaki artış bankalara ciddi ilave maliyet oluşturuyor”
ING Yatırım’da Murat Yılmaz dönemi başladı
‘TKYB Üst Fonu’ ile girişimcilik ekosistemine katkı
İş Bankası ile Visa’dan yeni iş birliği
KAPAK
GÖSTERGE
İhracattaki yavaşlamaya dikkat
Bütçe gelirlerine ‘vergi’ dopingi
İşsizlik dört aydır düşüyor
Fındıkta rekolte beklentisi düşebilir
“Gelecek 25 yılda Karadağ’da büyüyeceğiz”
Hareket’i yurtdışında büyütecek
25 milyon dolar yatırımla 250 mağazaya ulaşacak
Hızlandırıcı programlar girişimciyi dünyaya açıyor
Turizmde umutlar ağustos ayına kaldı
“Yatırım yapma iştahımız yüksek”
Ayakkabı sektörünü maliyet vuruyor
İŞ DÜNYASINDAN
Serbest bölgelerde vergi tepkisi
Bir yılda 502 milyon TL tasarruf ettirdi
E-ticarette insansız şirket dönemi başlıyor
PepsiCo’dan sürdürülebilirlik raporu
Siber saldırıda KOBİ’ler de hedefte
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Çağın kazananı inovatif markalar
22 yıldır sporun en büyük destekçisi
GİRİŞİM
Şirketlerin verimliliğini artırıyorlar
Avrupa’da Türkiye rüzgarı esti
TÜSİAD’dan start up raporu
VERGİDE GÜNDEM
Vergide popülizm ve vergi bilinci
BORSA
İlk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: TSKB ve Sabancı Holding’ten en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancılar, hisse piyasasına geri döndü