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Ekonomist'te bu hafta (24 Kasım - 7 Aralık 2024)

Ekonomist'in bu haftaki (24 Kasım - 7 Aralık 2024) konuları şöyle:

24 Kasım 2024 | 09:11
Ekonomist'te bu hafta (24 Kasım - 7 Aralık 2024)

PİYASALARDA YIL SONU HESAPLARI
PANO
MORTGAGE MARKET
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“Odağımızda; dijitalleşme, verimlilik ve risk kontrolü var”
ColendiBank, küresel oyuncu olma hedefiyle yola çıkıyor

KAPAK
GÖSTERGE
Faiz indirimi için gözler kasım enflasyonunda
Bütçe ve cari dengede son durum ne?
Üçüncü çeyrekte işsizlik yerinde saydı
İş dünyasında ücret düğümü çözülemiyor
“300 milyon dolara lastik fabrikası kuruyoruz”
Akkuyu’daki deneyimle nükleerde dünyaya açılıyor
8 milyar TL’lik yeni yatırımı devreye alacak
2025’de 1800 kruvaziyer gemisi Türkiye’ye gelecek
Yapay zeka akıllı telefon pazarını dönüştürüyor
“Dar gelirliye 5 milyar TL kaynak aktaracağız”
Maliyeti düşüren franchise fırsatları

PANORAMA
Türkiye hızlı trende yaya mı kaldı?

İŞ DÜNYASINDAN
Terminal Kadıköy’de kiralamalar başladı
Pasifik, teknoloji ve lojistikte büyümesini sürdürecek
Yeni yatırımla decacorn yolculuğuna çıktı
Unda ihracat yasağı iç pazara yöneltti
Hizmet ihracatında 120 milyar dolar hedefi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sürdürülebilirlikte yenilikçi yaklaşımlar
Kadın girişimcilere destek yağmuru

GİRİŞİM
Gelecek vaat eden sporculara yatırım yapıyor
Sanal deneme girişimi
Yerli robot teknolojisi

ÖZEL DOSYA
Portföy yönetim sektörü köklü bir değişim geçiriyor

VERGİDE GÜNDEM
Yatırımcıya enflasyon düzeltmesi teşviki

BORSA
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Lila Kağıt’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancılar, tahvil alsa da hissede satışta

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Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (22.11.2024)
Borsa, altın, dolar, fonlar... Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu
Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması
Ereğli Demir Çelik’ten (EREGL) bedelsiz açıklaması
Kocaer Çelik'ten (KCAER) bedelsiz açıklaması
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