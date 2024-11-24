Ekonomist'te bu hafta (24 Kasım - 7 Aralık 2024)

PİYASALARDA YIL SONU HESAPLARI

PANO

MORTGAGE MARKET

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Odağımızda; dijitalleşme, verimlilik ve risk kontrolü var”

ColendiBank, küresel oyuncu olma hedefiyle yola çıkıyor

KAPAK

GÖSTERGE

Faiz indirimi için gözler kasım enflasyonunda

Bütçe ve cari dengede son durum ne?

Üçüncü çeyrekte işsizlik yerinde saydı

İş dünyasında ücret düğümü çözülemiyor

“300 milyon dolara lastik fabrikası kuruyoruz”

Akkuyu’daki deneyimle nükleerde dünyaya açılıyor

8 milyar TL’lik yeni yatırımı devreye alacak

2025’de 1800 kruvaziyer gemisi Türkiye’ye gelecek

Yapay zeka akıllı telefon pazarını dönüştürüyor

“Dar gelirliye 5 milyar TL kaynak aktaracağız”

Maliyeti düşüren franchise fırsatları

PANORAMA

Türkiye hızlı trende yaya mı kaldı?

İŞ DÜNYASINDAN

Terminal Kadıköy’de kiralamalar başladı

Pasifik, teknoloji ve lojistikte büyümesini sürdürecek

Yeni yatırımla decacorn yolculuğuna çıktı

Unda ihracat yasağı iç pazara yöneltti

Hizmet ihracatında 120 milyar dolar hedefi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Sürdürülebilirlikte yenilikçi yaklaşımlar

Kadın girişimcilere destek yağmuru

GİRİŞİM

Gelecek vaat eden sporculara yatırım yapıyor

Sanal deneme girişimi

Yerli robot teknolojisi

ÖZEL DOSYA

Portföy yönetim sektörü köklü bir değişim geçiriyor

VERGİDE GÜNDEM

Yatırımcıya enflasyon düzeltmesi teşviki

BORSA

Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Lila Kağıt’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: Yabancılar, tahvil alsa da hissede satışta