Ekonomist'te bu hafta (24 Kasım - 7 Aralık 2024)

PİYASALARDA YIL SONU HESAPLARI
PANO
MORTGAGE MARKET
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Odağımızda; dijitalleşme, verimlilik ve risk kontrolü var”
ColendiBank, küresel oyuncu olma hedefiyle yola çıkıyor
KAPAK
GÖSTERGE
Faiz indirimi için gözler kasım enflasyonunda
Bütçe ve cari dengede son durum ne?
Üçüncü çeyrekte işsizlik yerinde saydı
İş dünyasında ücret düğümü çözülemiyor
“300 milyon dolara lastik fabrikası kuruyoruz”
Akkuyu’daki deneyimle nükleerde dünyaya açılıyor
8 milyar TL’lik yeni yatırımı devreye alacak
2025’de 1800 kruvaziyer gemisi Türkiye’ye gelecek
Yapay zeka akıllı telefon pazarını dönüştürüyor
“Dar gelirliye 5 milyar TL kaynak aktaracağız”
Maliyeti düşüren franchise fırsatları
PANORAMA
Türkiye hızlı trende yaya mı kaldı?
İŞ DÜNYASINDAN
Terminal Kadıköy’de kiralamalar başladı
Pasifik, teknoloji ve lojistikte büyümesini sürdürecek
Yeni yatırımla decacorn yolculuğuna çıktı
Unda ihracat yasağı iç pazara yöneltti
Hizmet ihracatında 120 milyar dolar hedefi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sürdürülebilirlikte yenilikçi yaklaşımlar
Kadın girişimcilere destek yağmuru
GİRİŞİM
Gelecek vaat eden sporculara yatırım yapıyor
Sanal deneme girişimi
Yerli robot teknolojisi
ÖZEL DOSYA
Portföy yönetim sektörü köklü bir değişim geçiriyor
VERGİDE GÜNDEM
Yatırımcıya enflasyon düzeltmesi teşviki
BORSA
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Lila Kağıt’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancılar, tahvil alsa da hissede satışta